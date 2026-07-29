Kein Netzwerk wickelt mehr USDT ab als TRON. Was hinter dem rasanten Wachstum steckt und warum der Markt es noch nicht einpreist.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… TRON verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 ein Rekordtransfervolumen von 4,2 Billionen Dollar in USDT. â³

Trotz hoher Nutzung bleibt der TRX-Kurs bei 0,32 US-Dollar, was Fragen aufwirft. â³

Im ersten Halbjahr 2026 wickelte das TRON-Netzwerk laut Token Terminal rund 4,2 Billionen Dollar an USDT-Transfers ab, mehr als jedes andere Blockchain-Netzwerk der Welt. Zum Vergleich: Das deutsche BIP lag 2025 bei rund 4,47 Billionen Euro. Innerhalb von sieben Monaten bewegte TRON damit ein Transfervolumen, das in einer ähnlichen Größenordnung liegt wie die jährliche Wirtschaftsleistung Deutschlands. Das Netzwerk hält 90 Milliarden USDT in Umlauf, verarbeitete im Juni 385 Millionen Transaktionen und zählt täglich zwischen 160.000 und 230.000 neue Accounts. Aktuell notiert TRX trotzdem bei 0,32 US-Dollar, rund 25 Prozent unter seinem Allzeithoch vom Dezember 2024.

Neue TRON-Accounts täglich: Konstant zwischen 150.000 und 230.000 im Juli 2026 I Quelle: TRONSCAN

Wenn Gebühren verschwinden

Ein wesentlicher Grund für die hohe Nutzung dürfte das GasFree-Modell sein. Wer auf TRON USDT sendet, zahlt keine Gebühren, weil Tether die anfallenden Energie- und Bandbreitenkosten im Rahmen einer Gebührenteilung mit dem Netzwerk übernimmt. Der Effekt zeigt sich vor allem bei kleineren Zahlungen. Fallen Gebühren weg, werden Mikrotransaktionen und wiederkehrende Zahlungen wirtschaftlich attraktiver.

Gasless USDT transfers on TRON have grown from near zero to almost $3B per week.



The rise shows how removing fee friction can turn stablecoin liquidity into infrastructure for apps, businesses, and AI agents.



TRON is moving beyond P2P. pic.twitter.com/qnpe6N9mOu — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) July 22, 2026

Micropayments und wiederkehrende Geschäftszahlungen werden bei jedem Cent Gebühr strukturell unrentabel. Anwendungen, die auf viele kleine Transfers angewiesen sind, profitieren davon besonders. Dass Trust Wallet, mit über 140 Millionen Nutzern eine der größten Self-Custody-Wallets der Welt, kürzlich über WalletConnect die direkte Verbindung zu TRON-dApps integriert hat, ist kein Zufall. Damit entwickelt sich das Netzwerk zunehmend über seine Rolle als reine Transfer-Blockchain hinaus und positioniert sich stärker als Infrastruktur für dezentrale Anwendungen.

Mehr Interesse aus dem institutionellen Bereich

Lange galt TRON als Netzwerk für Überweisungen in Schwellenländern. Das ändert sich allmählich. Im Juli gab Anchorage Digital bekannt, natives TRX-Staking und TRC-20-Verwahrung für US-Institutionen anzubieten. Anchorage ist die erste föderativ regulierte Krypto-Verwahrstelle der USA mit direktem Zugang zu Pensionskassen, Family Offices und regulierten Fonds. Securitize, der führende Anbieter für tokenisierte Wertpapiere, integrierte TRON als Settlement-Netzwerk. Im Juni kam TRX auf Bitnomial, ein CFTC-reguliertes US-Clearing-Unternehmen. Tron Inc. kauft derweil täglich TRX nach und hat seinen Treasury-Bestand auf über 704 Millionen Token ausgebaut.

Auf der technischen Seite testete TRON kürzlich quantenresistente Signaturen auf dem Nile-Testnet, basierend auf zwei vom NIST genehmigten Algorithmen. Der Mainnet-Rollout ist für das dritte Quartal 2026 geplant und würde TRON zu einem der ersten großen Netzwerke mit nativem Quantenschutz machen.

Das TRX-Dilemma

Warum spiegelt der Kurs das alles nicht wider? Ein Teil der Antwort liegt in den Tokenomics. Im ersten Quartal 2026 war das Netzwerk nicht netto-deflationär: Täglich wurden 3,91 Millionen TRX ausgegeben, aber nur 3,12 Millionen verbrannt. Solange die Gebühreneinnahmen die Emissionen nicht dauerhaft übersteigen, bleibt echter Deflationsdruck aus.

Hinzu kommt die Wahrnehmung des Projekts. TRON hat ein Reputationsproblem, das tief in der Krypto-Community verwurzelt ist. Justin Suns Vergangenheit und die Wahrnehmung als Netzwerk für graue Kapitalflüsse in Schwellenländern halten institutionelles Kapital zurück, obwohl die Nutzungszahlen für sich sprechen.