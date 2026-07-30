App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
MiCA konform und reguliert
2,00 T
Hyperliquid-Kurs46,57 -2.27%
Bitcoin-Kurs56.522,37 0.87%
Ethereum-Kurs1.673,57 0.80%
XRP-Kurs0,943536 0.54%
BNB-Kurs511,97 3.21%
Hyperliquid-Kurs46,57 -2.27%
Solana-Kurs64,68 0.96%
TRON-Kurs0,286355 0.52%
Dogecoin-Kurs0,061131 -0.54%
Cardano-Kurs0,144294 1.19%
Zcash-Kurs415,11 3.57%
Chainlink-Kurs7,36 1.12%
Pi Network-Kurs0,071872 3.33%
Jeff Walton exklusiv 

Bitcoin-Altersvorsorge: Strives radikaler Plan für das Portfolio der Zukunft

Strive will Bitcoin-Vorzugsaktien zum elementaren Baustein der Altersvorsorge machen. Jeff Walton verrät im Interview, warum die Treasury-Firma bald zur Nummer 2 hinter Strategy werden könnte.

Tobias Zander
Teilen
Bitcoin kaufen
Jeff Walton vor Bitcoin-Hintergrund

Beitragsbild: Strive I Fotomontage

 | Bitcoin-Treasury-Experte Jeff Walton will mit Strive die Nummer 2 werden

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Bitcoin-Treasury-Kennzahl "mNAV" von vielen missverstanden wird
  • Welche Bedeutung Vorzugsaktien wie STRC und SATA für ein Ruhestands-Portfolio in zehn Jahren haben könnte
  • Wie Strive bald zu MicroStrategy aufschließen will – und was dann passiert

Der Bitcoin-Bärenmarkt fordert das Geschäftsmodell der Treasury-Firmen heraus. Bei Strategy, Strive, Metaplanet und Co. ist der mNAV auf oder unter die Marke von eins gefallen – neue BTC-Käufe über Aktienausgaben werden dadurch stark erschwert. Doch Strive will sich nicht ausbremsen lassen und setzt jetzt auf eine Bitcoin-basierte Vorzugsaktie mit hoher Rendite. Im exklusiven Gespräch erklärt Chief Risk Officer Jeff Walton gegenüber BTC-ECHO, warum der Markt die Kapitalstruktur der Bitcoin-Treasuries missversteht und wie SATA die klassische Altersvorsorge umkrempeln könnte.

Weiter mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Monatlich kündbar
Flexibel
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Bitcoin, Solana, XRP und andere Münzen vor rotem Chartbild
In der Krise liegt die ChanceDas beste Krypto-Portfolio: Welche 3 Coins die Top-KIs jetzt empfehlen
Das Logo von Hyperliquid
KursanalyseHyperliquid-Kursanalyse: Soweit kann die Korrektur gehen
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze vor dem Logo der Sparkassen
Ein neues KapitelSparkassen setzen auf Krypto: Was der Schritt für Deutschlands Anleger bedeutet
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Jeff Walton vor Bitcoin-Hintergrund
Jeff Walton exklusivBitcoin-Altersvorsorge: Strives radikaler Plan für das Portfolio der Zukunft
Bitcoin, Solana, XRP und andere Münzen vor rotem Chartbild
In der Krise liegt die ChanceDas beste Krypto-Portfolio: Welche 3 Coins die Top-KIs jetzt empfehlen
Das Logo von Hyperliquid
KursanalyseHyperliquid-Kursanalyse: Soweit kann die Korrektur gehen
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Ondo
0,369737
6.54%
Injective
4,19
5.26%
Pump.fun
0,001694
4.88%
NEAR Protocol
1,44
3.67%
Zcash
415,11
3.57%
Monero
312,95
3.55%
Pi Network
0,071872
3.33%
BNB
511,97
3.21%
Uniswap
3,60
2.56%
OKB
74,99
1.54%
MemeCore
0,938304
-6.34%
Venice Token
10,51
-5.93%
​​Stable
0,029946
-4.65%
Shiba Inu
0,000004
-3.09%
Hyperliquid
46,57
-2.27%
Ethena
0,069336
-1.99%
Algorand
0,067932
-1.58%
Mantle
0,346393
-1.39%
POL (ex-MATIC)
0,061510
-1.17%
Rain
0,011707
-1.03%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren