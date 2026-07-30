In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Bitcoin-Treasury-Kennzahl "mNAV" von vielen missverstanden wird
- Welche Bedeutung Vorzugsaktien wie STRC und SATA für ein Ruhestands-Portfolio in zehn Jahren haben könnte
- Wie Strive bald zu MicroStrategy aufschließen will – und was dann passiert
Der Bitcoin-Bärenmarkt fordert das Geschäftsmodell der Treasury-Firmen heraus. Bei Strategy, Strive, Metaplanet und Co. ist der mNAV auf oder unter die Marke von eins gefallen – neue BTC-Käufe über Aktienausgaben werden dadurch stark erschwert. Doch Strive will sich nicht ausbremsen lassen und setzt jetzt auf eine Bitcoin-basierte Vorzugsaktie mit hoher Rendite. Im exklusiven Gespräch erklärt Chief Risk Officer Jeff Walton gegenüber BTC-ECHO, warum der Markt die Kapitalstruktur der Bitcoin-Treasuries missversteht und wie SATA die klassische Altersvorsorge umkrempeln könnte.
- Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
- Monatlich kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden