Aktuelle Einkaufsmanagerindizes sowie wichtige Daten vom US-Arbeitsmarkt dürften die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden

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Bitcoin (BTC) und der Krypto-Markt rutschten in der abgelaufenen Handelswoche abermals gen Süden ab. Anhaltend hohe US-Inflationsraten gepaart mit Gewinnmitnahmen am US-Aktienmarkt ließen die Krypto-Leitwährung auf ein neues Jahrestief einbrechen. Auch der Altcoin-Sektor musste sich dieser Schwäche mehrheitlich fügen. Bitcoin notiert kurz vor Wochenschluss rund sieben Prozent schwächer knapp unterhalb der psychologisch relevanten 60.000 US-Dollar, während Ethereum (ETH) und Ripple (XRP) mehr als neun Prozent leichter taxieren. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Blick der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

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