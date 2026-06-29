In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
- Warum der US-Arbeitsmarktbericht am Donnerstag zum entscheidenden Kurstreiber der Woche werden könnte
- Was JOLTS-Daten und das Verbrauchervertrauen über die Stärke der Wirtschaft in den USA verraten
- Wieso der ISM-Einkaufsmanagerindex für das produzierende Gewerbe ein wichtiges Indiz für die Verfassung der US-Wirtschaft darstellt
Bitcoin (BTC) und der Krypto-Markt rutschten in der abgelaufenen Handelswoche abermals gen Süden ab. Anhaltend hohe US-Inflationsraten gepaart mit Gewinnmitnahmen am US-Aktienmarkt ließen die Krypto-Leitwährung auf ein neues Jahrestief einbrechen. Auch der Altcoin-Sektor musste sich dieser Schwäche mehrheitlich fügen. Bitcoin notiert kurz vor Wochenschluss rund sieben Prozent schwächer knapp unterhalb der psychologisch relevanten 60.000 US-Dollar, während Ethereum (ETH) und Ripple (XRP) mehr als neun Prozent leichter taxieren. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Blick der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.
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