App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
30 € Bonus für Kraken Pro
Jetzt wie ein Profi traden
2,33 T
Hyperliquid-Kurs36,04 -8.41%
Bitcoin-Kurs67.572,00 -2.23%
Ethereum-Kurs1.902,60 -1.62%
XRP-Kurs1,22 -3.21%
BNB-Kurs569,45 -2.77%
Solana-Kurs75,72 -2.96%
TRON-Kurs0,300951 -0.61%
Dogecoin-Kurs0,095326 -2.70%
Cardano-Kurs0,220639 -3.57%
Zcash-Kurs429,43 -7.56%
Chainlink-Kurs8,51 -3.54%
Official Trump-Kurs1,90 -5.43%
Pi Network-Kurs0,142389 -2.16%
Meinungs-ECHO 

Kartoffeln schlagen Bitcoin – und Michael Saylor rappt

Zermürbende Zeiten für Bitcoin-Anleger: Jetzt verhöhnen einen schon Kartoffeln. Michael Saylor feilt derweil an seiner Rapkarriere.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin-Kurs67.572,00 -2.23 %
Bitcoin kaufen
Eine Bitcoin-Münze liegt auf einem Berg Kartoffeln

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin musste sich zuletzt von Kartoffeln geschlagen geben

In diesem Artikel erfährst du:

  • Weshalb Bitcoin gegenüber Kartoffeln zuletzt alt aussah
  • Was die Krypto-Community dazu sagt
  • Wie Michael Saylors Rapeinlage für Spott sorgt

Bitcoin-Investoren waren lange verwöhnt. Das digitale Gold schien eine Einbahnstraße nach oben zu sein – bis es das nicht mehr war. Die letzten Monate sind gezeichnet von einem Bärenmarkt: Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück und man ist wieder da, wo man angefangen hat. Wer in diesem Markt auf maximale Rendite aus ist, muss tiefer graben. Buchstäblich.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
  • Exklusive Artikel & Marktdaten
  • Täglich Kurs-Updates & Analysen
  • Infos zu Steuern & Regulierung
  • Weniger Werbung
  • Jederzeit kündbar
Jetzt entdecken

Bereits Plus+ Mitglied?

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Nahaufnahme einer goldenen Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünze mit einem Weltkartenmotiv auf blauem Hintergrund mit Finanzdiagrammlinien.
KursanalyseXRP-Analyse: Verhilft der Clarity Act zum Kursausbruch?
Bitcoin-Münze und Blumenstrauß
Börsenweisheit untersucht“Sell in May”: Sollte man Bitcoin und Aktien jetzt verkaufen?
Das Bild zeigt Isabelle Vandre von der Linken.
Krypto in DACHDie Linke greift durch: “Steuerfreie Bitcoin-Gewinne sind nicht mehr vermittelbar”
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Quant
71,63
7.31%
DeXe
11,16
1.41%
Ondo US Dollar Yield
0,977527
1.17%
Global Dollar
0,857287
0.03%
USD1
0,857336
0.02%
USDC
0,857314
0.01%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
0,943228
0.01%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
9,50
0.01%
USDS
0,857250
0.01%
OUSG
98,82
0.01%
​​Stable
0,027431
-17.45%
Bittensor
236,70
-8.80%
Morpho
1,54
-8.57%
Hyperliquid
36,04
-8.41%
Ethena
0,093438
-8.05%
Zcash
429,43
-7.56%
Sui
0,916646
-7.36%
Toncoin
1,64
-7.34%
Ondo
0,302126
-7.29%
Dash
35,98
-7.06%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren