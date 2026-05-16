Kartoffeln schlagen Bitcoin – und Michael Saylor rappt

Zermürbende Zeiten für Bitcoin-Anleger: Jetzt verhöhnen einen schon Kartoffeln. Michael Saylor feilt derweil an seiner Rapkarriere.

In diesem Artikel erfährst du: Weshalb Bitcoin gegenüber Kartoffeln zuletzt alt aussah

Was die Krypto-Community dazu sagt

Wie Michael Saylors Rapeinlage für Spott sorgt

Bitcoin-Investoren waren lange verwöhnt. Das digitale Gold schien eine Einbahnstraße nach oben zu sein – bis es das nicht mehr war. Die letzten Monate sind gezeichnet von einem Bärenmarkt: Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück und man ist wieder da, wo man angefangen hat. Wer in diesem Markt auf maximale Rendite aus ist, muss tiefer graben. Buchstäblich.

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