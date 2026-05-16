Kartoffeln schlagen Bitcoin – und Michael Saylor rappt

In diesem Artikel erfährst du:
- Weshalb Bitcoin gegenüber Kartoffeln zuletzt alt aussah
- Was die Krypto-Community dazu sagt
- Wie Michael Saylors Rapeinlage für Spott sorgt
Bitcoin-Investoren waren lange verwöhnt. Das digitale Gold schien eine Einbahnstraße nach oben zu sein – bis es das nicht mehr war. Die letzten Monate sind gezeichnet von einem Bärenmarkt: Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück und man ist wieder da, wo man angefangen hat. Wer in diesem Markt auf maximale Rendite aus ist, muss tiefer graben. Buchstäblich.
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