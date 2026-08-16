Wer langfristig Vermögen aufbauen will, muss an der Börse immer wieder Entscheidungen treffen. Doch welche davon sind wirklich entscheidend und welche Fehler können Anleger teuer zu stehen kommen? Im exklusiven Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Christian W. Röhl, Chief Economist bei Scalable Capital, worauf es beim Investieren wirklich ankommt und wie er selbst auf Bitcoin blickt.
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