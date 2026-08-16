App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
15 ETH. 15 Gewinner.
$1 gehandelt = 1 Los. Feier mit uns.
1,95 T
Hyperliquid-Kurs49,86 2.00%
Bitcoin-Kurs54.712,73 0.20%
Ethereum-Kurs1.633,35 0.00%
XRP-Kurs0,866233 0.00%
BNB-Kurs524,87 -0.60%
Hyperliquid-Kurs49,86 2.00%
Solana-Kurs65,36 0.10%
TRON-Kurs0,287059 0.20%
Dogecoin-Kurs0,060538 0.00%
Cardano-Kurs0,153003 -1.00%
Zcash-Kurs426,82 1.00%
Chainlink-Kurs8,10 -1.00%
Pi Network-Kurs0,074455 -2.50%
Geld richtig anlegen 

Börsenexperte: “Das ist der größte Fehler beim Vermögensaufbau”

Christian W. Röhl ist seit mehr als zwei Jahrzehnten professionell an den Finanzmärkten aktiv. Im Gespräch mit BTC-ECHO verrät er, worauf es beim langfristigen Investieren wirklich ankommt und welche Entscheidungen Anleger teuer zu stehen kommen können.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt Christian W. Röhl

Beitragsbild: Christian W. Röhl

 | Seit mehr als 25 Jahren beschäftigt sich Röhl professionell mit Börse und Geldanlage

Wer langfristig Vermögen aufbauen will, muss an der Börse immer wieder Entscheidungen treffen. Doch welche davon sind wirklich entscheidend und welche Fehler können Anleger teuer zu stehen kommen? Im exklusiven Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Christian W. Röhl, Chief Economist bei Scalable Capital, worauf es beim Investieren wirklich ankommt und wie er selbst auf Bitcoin blickt. 

Weiter mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Monatlich kündbar
Flexibel
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Der Schriftzug Bitcoin ist auf dem Display eines Ledger Nano S Hardware Wallets neben einer symbolischen „Bitcoin Münze“ zu sehen.
Das sagt BTC-ECHO Nach Coldcard-Hack: Hat Bitcoin Self-Custody ausgedient?
Eine Solana-Münze vor einem Chart
Neue KräfteverteilungSolana statt Bitcoin? Krypto-Profi GSR setzt klar auf SOL
Bitcoin-Friedhof
Stimmung am Tiefpunkt“Krypto ist tot”: Privatanleger sind mit ihrer Geduld am Ende
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Bitway
0,295129
15.60%
Ether.fi
0,443992
7.80%
World Liberty Financial
0,051583
7.00%
币安人生 (BinanceLife)
0,433614
6.50%
LEO Token
8,07
5.20%
Worldcoin
0,316163
3.90%
Lighter
2,02
3.70%
Kaspa
0,022898
3.60%
Morpho
1,74
2.70%
Monero
356,50
2.50%
Beldex
0,068378
-5.20%
OKB
90,95
-3.00%
Pi Network
0,074455
-2.50%
​​Stable
0,026348
-2.50%
Pump.fun
0,002362
-2.30%
Avalanche
5,52
-1.90%
Shiba Inu
0,000003
-1.70%
Polkadot
0,662202
-1.40%
Quant
49,61
-1.30%
Cronos
0,041252
-1.20%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren