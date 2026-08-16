Christian W. Röhl ist seit mehr als zwei Jahrzehnten professionell an den Finanzmärkten aktiv. Im Gespräch mit BTC-ECHO verrät er, worauf es beim langfristigen Investieren wirklich ankommt und welche Entscheidungen Anleger teuer zu stehen kommen können.

Börsenexperte: “Das ist der größte Fehler beim Vermögensaufbau”

Börsenexperte: “Das ist der größte Fehler beim Vermögensaufbau”

Wer langfristig Vermögen aufbauen will, muss an der Börse immer wieder Entscheidungen treffen. Doch welche davon sind wirklich entscheidend und welche Fehler können Anleger teuer zu stehen kommen? Im exklusiven Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Christian W. Röhl, Chief Economist bei Scalable Capital, worauf es beim Investieren wirklich ankommt und wie er selbst auf Bitcoin blickt.

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