Das XRP-Angebot auf Binance schrumpft so stark wie seit 2024 nicht mehr. Warum das ein bullishes Signal sein könnte.

XRP wird auf Binance knapp: Was bedeutet das für den Kurs?

XRP wird auf Binance knapp: Was bedeutet das für den Kurs?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Das handelbare Angebot an XRP auf Binance schrumpft zunehmend. â³

Der Binance XRP Scarcity Index erreicht den höchsten Stand seit Mitte 2024.

Rückläufige Einzahlungen und steigende Abhebungen könnten die Knappheit erklären. â³

Die zukünftige Kursentwicklung hängt von der Nachfrage in den kommenden Wochen ab. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Auf Binance schrumpft das handelbare Angebot an XRP. Der sogenannte Binance XRP Scarcity Index – ein Indikator für das Verhältnis zwischen XRP-Angebot und Nachfrage auf der Börse – ist laut Daten von CryptoQuant innerhalb der vergangenen drei Tage auf rund 0,77 gestiegen. Damit erreicht der Wert den höchsten Stand seit Mitte 2024.

Weniger XRP auf der Börse

Nach Einschätzung von CryptoQuant deutet die Entwicklung auf einen “strukturellen Wandel im Angebotsgleichgewicht auf Binance” hin. XRP sei auf der Handelsplattform “knapper geworden als in den vergangenen Monaten”. Auffällig sei zudem, dass der Index zuletzt deutlich gestiegen ist, während der XRP-Kurs mit rund 1,10 US-Dollar nicht im gleichen Tempo zulegte.

Als mögliche Ursachen nennt CryptoQuant rückläufige Einzahlungen sowie zunehmende Abhebungen von der Handelsplattform in private Wallets. “Der aktuelle Wandel hängt nicht allein mit der Kursentwicklung zusammen, sondern könnte auch auf ein sinkendes handelbares Angebot auf der Plattform zurückzuführen sein”, heißt es in der Analyse.

Profitiert der Kurs?

Allein daraus lässt sich allerdings noch kein weiterer Kursanstieg ableiten. Entscheidend bleibe laut CryptoQuant, ob die Nachfrage nach XRP auch in den kommenden Wochen und Monaten weiter anzieht. “Sollte die Nachfrage steigen, während das Angebot begrenzt bleibt, könnte die aktuelle Knappheit weitere Kursanstiege begünstigen”.

Welche weiteren On-Chain-Daten derzeit Hoffnung auf eine Bodenbildungsphase machen und welche Signale aktuell für die weitere Entwicklung des XRP-Kurses entscheidend sind, lest ihr hier: XRP-Kurs: Kaufen Wale jetzt den nächsten Dip?

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