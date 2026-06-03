XRP und der “Great Reset”: Die Verschwörung um Ripple

In diesem Artikel erfährst du:
- Warum sich Verschwörungsmythen um Ripple so hartnäckig halten
- Was XRP mit der "Great-Reset"-Verschwörung zu tun haben soll
- Welche Rolle die Zahl 589 dabei spielt
Kaum ein Krypto-Projekt wird von so vielen Verschwörungsnarrativen begleitet wie Ripple – Bitcoin ausgenommen. Seit Jahren kursieren in sozialen Netzwerken, mal scherzhaft, mal ernst gemeint, Theorien, wonach XRP Teil eines “Great Reset” sei: ein Instrument geheimer Eliten zur Umsetzung eines weltweiten Plans. Was ist dran an diesen Behauptungen – und warum hat die Zahl 589 in diesem Zusammenhang so eine Bedeutung?
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