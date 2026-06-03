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XRP und der “Great Reset”: Die Verschwörung um Ripple

Ripple und XRP sollen Teil einer globalen Verschwörung sein. Warum sich dieses Narrativ bis heute hält – und welche Rolle die Zahl 589 dabei spielt.

Moritz Draht
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Ripple CEO Brad Garlinghouse

Beitragsbild: picture alliance

 | Ripple CEO Brad Garlinghouse – Teil einer weltweiten Verschwörung?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum sich Verschwörungsmythen um Ripple so hartnäckig halten
  • Was XRP mit der "Great-Reset"-Verschwörung zu tun haben soll
  • Welche Rolle die Zahl 589 dabei spielt

Kaum ein Krypto-Projekt wird von so vielen Verschwörungsnarrativen begleitet wie Ripple – Bitcoin ausgenommen. Seit Jahren kursieren in sozialen Netzwerken, mal scherzhaft, mal ernst gemeint, Theorien, wonach XRP Teil eines “Great Reset” sei: ein Instrument geheimer Eliten zur Umsetzung eines weltweiten Plans. Was ist dran an diesen Behauptungen – und warum hat die Zahl 589 in diesem Zusammenhang so eine Bedeutung?

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