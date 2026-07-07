Während viele Anleger bei XRP hohe Verluste schreiben, nutzen große Wallets die Kursschwäche offenbar zum weiteren Aufbau ihrer Positionen. Was das für den weiteren Kursverlauf bedeuten könnte.

XRP-Kurs: Kaufen Wale jetzt den nächsten Dip?

XRP-Kurs: Kaufen Wale jetzt den nächsten Dip?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Kurszone bei XRP als Nächstes in den Fokus rückt

Warum On-Chain-Daten derzeit Hoffnung auf eine Bodenbildungsphase machen

Weshalb große Wallets den Rücksetzer offenbar zum Nachkaufen nutzen

Welche Signale aktuell für die weitere Entwicklung des XRP-Kurses entscheidend sind

Der XRP-Kurs steht weiterhin in einer angespannten Phase. Nachdem zuletzt eine wichtige Unterstützungszone aufgegeben wurde, richtet sich der Blick nun auf die psychologisch wichtige Marke von 1,00 US-Dollar. Gleichzeitig zeigen die On-Chain-Daten jedoch ein völlig anderes Bild: Während viele Anleger hohe Verluste verzeichnen, bauen große Investoren ihre Bestände weiter aus. Könnte es im Hintergrund somit bereits erste Anzeichen einer Bodenbildung geben?

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