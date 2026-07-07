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On-Chain-Analyse 

XRP-Kurs: Kaufen Wale jetzt den nächsten Dip?

Während viele Anleger bei XRP hohe Verluste schreiben, nutzen große Wallets die Kursschwäche offenbar zum weiteren Aufbau ihrer Positionen. Was das für den weiteren Kursverlauf bedeuten könnte.

Louis Blümlein
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Eine Nahaufnahme von Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünzen auf einer spiegelnden Oberfläche mit einem digitalen Preisdiagramm, das den XRP-Kursverlauf zeigt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | XRP bleibt unter Druck

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Kurszone bei XRP als Nächstes in den Fokus rückt
  • Warum On-Chain-Daten derzeit Hoffnung auf eine Bodenbildungsphase machen
  • Weshalb große Wallets den Rücksetzer offenbar zum Nachkaufen nutzen
  • Welche Signale aktuell für die weitere Entwicklung des XRP-Kurses entscheidend sind

Der XRP-Kurs steht weiterhin in einer angespannten Phase. Nachdem zuletzt eine wichtige Unterstützungszone aufgegeben wurde, richtet sich der Blick nun auf die psychologisch wichtige Marke von 1,00 US-Dollar. Gleichzeitig zeigen die On-Chain-Daten jedoch ein völlig anderes Bild: Während viele Anleger hohe Verluste verzeichnen, bauen große Investoren ihre Bestände weiter aus. Könnte es im Hintergrund somit bereits erste Anzeichen einer Bodenbildung geben?

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