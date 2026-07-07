In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Kurszone bei XRP als Nächstes in den Fokus rückt
- Warum On-Chain-Daten derzeit Hoffnung auf eine Bodenbildungsphase machen
- Weshalb große Wallets den Rücksetzer offenbar zum Nachkaufen nutzen
- Welche Signale aktuell für die weitere Entwicklung des XRP-Kurses entscheidend sind
Der XRP-Kurs steht weiterhin in einer angespannten Phase. Nachdem zuletzt eine wichtige Unterstützungszone aufgegeben wurde, richtet sich der Blick nun auf die psychologisch wichtige Marke von 1,00 US-Dollar. Gleichzeitig zeigen die On-Chain-Daten jedoch ein völlig anderes Bild: Während viele Anleger hohe Verluste verzeichnen, bauen große Investoren ihre Bestände weiter aus. Könnte es im Hintergrund somit bereits erste Anzeichen einer Bodenbildung geben?
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