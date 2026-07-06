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"Nehmen Sie diese Angebote nicht an" 

Erste Finanzaufsicht warnt vor Krypto-Anbietern ohne MiCA-Lizenz

Kurz nach Ablauf der MiCA-Übergangsfrist zeigen sich die ersten Folgen. Die erste europäische Finanzaufsicht spricht bereits eine Warnung aus.

Moritz Draht
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Eine Bitcoin-Münze vor einer Europa-Flagge

Beitragsbild: Shutterstock

 | Sechs Krypto-Anbieter stehen bereits auf der Warnliste der FSMA

Nach dem Ende der MiCA-Übergangsfrist geht die erste europäische Finanzaufsicht gegen Krypto-Anbieter ohne Zulassung vor. Die belgische Finanzaufsicht FSMA warnte Verbraucher nun vor sechs Krypto-Dienstleistern, die ohne die erforderliche MiCA-Zulassung tätig seien. Betroffen sind Aurum Foundation, Bank Bit, Bithf Pro, Dxago, Global Dynamic Trade und ZeriaFunding. Die Behörde hat alle sechs Unternehmen auf ihre Liste betrügerischer Krypto-Dienstleister gesetzt. Zudem rät sie ausdrücklich: “Nehmen Sie diese Angebote nicht an”.

Verbraucher sollen MiCA-Lizenz prüfen

Seit Ende 2024 gilt mit der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) ein einheitlicher Rechtsrahmen für Krypto-Dienstleister in der Europäischen Union. Für bereits bestehende Anbieter endete die Übergangsfrist am 1. Juli dieses Jahres. Seitdem dürfen Krypto-Dienstleistungen grundsätzlich nur noch mit einer gültigen MiCA-Lizenz angeboten werden. Die FSMA empfiehlt Verbrauchern deshalb, vor der Nutzung einer Plattform das offizielle Register der zugelassenen Dienstleister zu prüfen.

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Die Warnung zeigt, dass die europäischen Aufsichtsbehörden nach dem Ende der MiCA-Übergangsfrist verstärkt gegen Anbieter ohne Zulassung vorgehen. Für Krypto-Unternehmen ohne MiCA-Lizenz dürfte der Spielraum in der Europäischen Union weiter schrumpfen. Was das für Anleger bedeutet, lest ihr hier: Binance und das Europa-Aus: Was Anleger jetzt wissen müssen

Welche Krypto-Börsen bereits über eine MiCA-Lizenz verfügen, zeigt unsere Übersicht. Hier gehts zum Vergleich aller EU-regulierten Anbieter.

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