Binance schränkt sein Angebot in der EU vorerst ein. BISON, OKX, Bitvavo, Kraken und Bitpanda nutzen die Gelegenheit und werben mit Boni, Gewinnspielen und Transferprämien um wechselwillige Nutzer.

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Mit dem Ende der MiCA-Übergangsfrist werben zahlreiche Krypto-Börsen um Binance-Nutzer. â³

Bitpanda, Kraken und Bitvavo bieten attraktive Prämien und Aktionen für Neukunden an. â³

Die Angebote reichen von Cashback bis zu hohen Zinssätzen auf Einzahlungen. â³

Ein Vergleich der Bedingungen ist ratsam, da die Angebote stark variieren. â³ Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Mit dem Ende der MiCA-Übergangsfrist beginnt der Wettbewerb um Europas Binance-Kunden. Weil die weltweit größte Krypto-Börse ab dem 1. Juli bestimmte Dienste in der Europäischen Union vorübergehend nicht mehr anbieten darf, nutzen regulierte Wettbewerber die Gelegenheit, um neue Nutzer zu gewinnen. Bitvavo, Kraken, Bitpanda, BISON und OKX nutzen die aktuelle Wechselbereitschaft vieler Binance-Nutzer auf unterschiedliche Weise. Während einige Börsen eigens Bonusaktionen aufgelegt haben, setzen andere auf bestehende Neukundenangebote. Diese Prämien winken derzeit.

Bitpanda bietet fünf Prozent Cashback und verlost drei Bitcoin

Bitpanda kombiniert einen Transferbonus mit einem Gewinnspiel. Nutzer, die bis zum 12. Juli Kryptowährungen von einer anderen Plattform übertragen, erhalten fünf Prozent Cashback in EURCV. Zusätzlich verlost die Wiener Kryptobörse insgesamt drei Bitcoin. Für jeden übertragenen Euro in qualifizierten Krypto-Assets erhalten Teilnehmer ein Los. Das Angebot gilt für vollständig verifizierte Nutzer und ist beim Cashback auf die ersten 10.000 Teilnehmer begrenzt.

Bitvavo verspricht bis zu zehn Prozent APY

Bitvavo bietet auf neue Krypto-Einzahlungen eine Verzinsung von bis zu zehn Prozent APY im Rahmen seiner Aktion. Nutzer, die Kryptowährungen auf die Plattform übertragen und Auto Earn aktivieren, erhalten zunächst vier Prozent APY auf neue Nettoeinzahlungen. Durch zusätzliches Handelsvolumen lässt sich die Verzinsung auf bis zu zehn Prozent APY steigern. Die Aktion läuft vom 25. Juni bis zum 30. September, die Rewards werden am 14. Oktober 2026 in Euro ausgezahlt.

Welche Krypto-Börsen bereits über eine MiCA-Lizenz verfügen, zeigt unsere Übersicht. Hier gehts zum Vergleich aller EU-regulierten Anbieter.

Kraken verlost eine Million Euro

Kraken verlost insgesamt eine Million Euro unter Neu- und Bestandskunden aus teilnahmeberechtigten Ländern. Jeder eingezahlte Euro zählt dabei als ein Los. Wer also mehr Kryptowährungen auf die Plattform überträgt, erhöht zugleich seine Gewinnchancen. Die Aktion läuft bis zum 31. Juli.

BISON zahlt 20 Euro in Bitcoin

BISON verlängert seinen Neukundenbonus bis zum 31. Juli 2026. Neue Nutzer erhalten 20 Euro in Bitcoin, wenn sie sich registrieren und innerhalb der ersten 30 Tage Kryptowährungen im Wert von mindestens 200 Euro handeln. Das Angebot gilt noch bis zum 31. Juli 2026.

OKX bietet bis zu acht Prozent Einzahlungsbonus

OKX bietet bis zum 13. Juli einen Einzahlungsbonus von bis zu acht Prozent. Die Aktion richtet sich an Nutzer aus dem Europäischen Wirtschaftsraum und gilt für Krypto- und Fiat-Einzahlungen ab einem Gegenwert von zehn US-Dollar. Je nach Höhe der Nettoeinzahlung zahlt die Börse einen Bonus von fünf bis acht Prozent, der über einen Zeitraum von 52 Wochen in USDC ausgezahlt wird.

Worauf Nutzer achten sollten

Die Angebote unterscheiden sich teils deutlich. Vor einem Wechsel sollten Nutzer deshalb einen Blick auf die Bedingungen werfen. Je nach Börse gelten etwa Mindestbeträge, Haltefristen oder weitere Voraussetzungen für den Erhalt der Prämie. Ein Vergleich der Angebote kann sich daher lohnen.

Warum jetzt alle um Binance-Kunden werben

Auslöser der Bonusoffensive ist die bevorstehende MiCA-Deadline. Binance muss ab dem 1. Juli Teile seines Angebots in der EU einstellen, weil der Börse bislang die erforderliche MiCA-Lizenz fehlt. Das Unternehmen betont zwar, weiterhin an einer Zulassung in einem EU-Mitgliedstaat zu arbeiten. Bis dahin nutzen regulierte Wettbewerber jedoch die Gelegenheit, um möglichst viele europäische Binance-Nutzer dauerhaft auf ihre Plattform zu holen.