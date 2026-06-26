Kein MiCA, kein Geschäft: EU droht Krypto-Anbietern mit dem Aus

In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Folgen das Ende der MiCA-Übergangsfrist für Krypto-Börsen und Anleger hat
- Warum selbst große Anbieter ohne Lizenz vor dem EU-Aus stehen könnten
- Welche Risiken bei nicht regulierten Plattformen für deine Krypto-Bestände entstehen
Kurz vor dem Ende der MiCA-Übergangsfrist erhöht die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) den Druck auf Krypto-Unternehmen ohne Zulassung. In einer am 24. Juni veröffentlichten Mitteilung fordert die Behörde betroffene Anbieter auf, ihre Aktivitäten in der Europäischen Union geordnet einzustellen. Anleger sollten prüfen, ob ihr Dienstleister über eine MiCA-Lizenz verfügt und gegebenenfalls schnell handeln. Was jetzt wichtig wird.
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