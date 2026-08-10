100 Millionen US-Dollar, offene Fragen und laufende Ermittlungen: Ein großer WLFI-Kauf sorgt für Aufsehen.

Brisanter WLFI-Kauf für 100 Millionen US-Dollar – was bedeutet das für den Kurs?

Brisanter WLFI-Kauf für 100 Millionen US-Dollar – was bedeutet das für den Kurs?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… World Liberty Financial erhält 100 Millionen US-Dollar Investment in WLFI-Token. â³

Guren "Bobby" Zhou, mit Geldwäscheverdacht, steht hinter dem Kauf.

Unklarheit über die Herkunft der Mittel, mögliche Verbindungen zu Trump.

Kursbewegungen und technische Analyse deuten auf kurzfristige Stärke hin. â³

Das Trumpsche Krypto-Projekt World Liberty Financial hat eine kräftige Geldspritze bekommen. Guren “Bobby“ Zhou steckt wohl hinter einem 100-Millionen-Dollar-Investment in WLFI-Token. Eine interessante Personalie: Wie die New York Times berichtet, wurde Zhou 2021 in Großbritannien wegen Geldwäscheverdachts festgenommen, jedoch nie angeklagt. Die Ermittlungen gegen ihn liefen Ende Juli weiterhin, zwei seiner langjährigen Mitarbeiter wurden in dem Fall bereits angeklagt.

Unklar bleibt, woher die 100 Millionen US-Dollar für den WLFI-Kauf stammen. Nach Recherchen der Times flossen durch die Umsatzbeteiligung von World Liberty bis zu 75 Millionen US-Dollar an ein Unternehmen, das von Donald Trump und seinen Söhnen kontrolliert wird. World Liberty erklärte, bei der Transaktion alle geltenden Gesetze und Vorschriften eingehalten zu haben.

World Liberty Struktur und Kurs

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 0,0514 US-Dollar (Tief) und 0,0536 US-Dollar (Hoch) basierend auf den letzten 6 4‑Stunden-Kerzen. Auf Tagesbasis liegt der Schlusskurs aktuell bei 0,053 US-Dollar, was einem Anstieg von rund 3,1% gegenüber dem Vortag entspricht. Die Marktkapitalisierung beträgt ca. 1.682.743.971 US-Dollar und bietet Kontext für Anleger hinsichtlich des aktuellen Wert‑Niveaus.

Der Kurs notiert knapp oberhalb des EMA‑20 (0,05244 US-Dollar) und bildet zuletzt eine Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs, was kurzfristige Stärke signalisiert. Naheliegende Unterstützungen liegen bei 0,0511 US-Dollar und 0,0506 US-Dollar; unmittelbare Widerstände bei 0,0536 US-Dollar und 0,0558 US-Dollar. Solange der Kurs oberhalb des EMA‑20 bleibt, ist die Marktlage kurzfristig bullish.

WLFI Momentum-Check

Der berechnete RSI liegt bei etwa 62,5 und befindet sich damit im positiven Bereich ohne Überkauftsignal. Das kurzfristige Momentum zeigt positive Beschleunigung, was die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Anstiegs erhöht.

WLFI Volatilität und Risiko

Die aktuelle Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt rund 0,00279 US-Dollar (Upper − Lower), was moderat geöffnete Bänder und leicht erhöhte Schwankungsbereitschaft anzeigt. Marktphase: technische Konsolidierung mit erhöhter Chance für einen kurzfristigen Ausbruch in Richtung der genannten Widerstände.

World Liberty Kurzfristige Prognose & Fazit

Kurzfristig ist die Prognose für WLFI am 10.08.2026 neutral bis leicht bullish. Wichtige Unterstützungen liegen bei 0,0511 US-Dollar und 0,0506 US-Dollar; Widerstände bei 0,0536 US-Dollar und 0,0558 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,0536 US-Dollar mit Volumen würde das bullishe Szenario bestätigen; ein Bruch und Schluss unter 0,0511 US-Dollar würde kurzfristig zur Beschleunigung der Abwärtsbewegung führen. Für Anleger gilt: Positionen oberhalb des EMA‑20 verbleiben taktisch long, bei Bruch der Unterstützungen ist Risikomanagement Pflicht.

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Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent bewegt sich der Kurs zwischen 0,051 und 0,054 US-Dollar. Auslöser wäre ein RSI zwischen 50 und 65, während der EMA-20 nahe am Kurs bleibt.

Bullisches Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent könnte der Kurs auf 0,054 bis 0,06 US-Dollar steigen. Dafür müsste der RSI über 70 steigen und der Widerstand bei 0,0536 US-Dollar mit höherem Volumen durchbrochen werden.

Bearishes Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent könnte der Kurs auf 0,048 bis 0,051 US-Dollar fallen. Dafür müsste der RSI unter 50 sinken und der Kurs die Unterstützung bei 0,0511 US-Dollar mit erhöhtem Volumen unterschreiten.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.