OKX – Test und Erfahrungen
OKX, ehemals OKEx, ist eine Handelsplattform für Kryptowährungen. Neben dem Spot-Handel bietet OKX in Europa auch Derivate wie Futures sowie tokenisierte Aktien und ETFs an.
Aktuell wirbt OKX mit einer Willkommensaktion für Neukunden im EWR:
Wer sich neu registriert und die Verifizierung abschließt, kann Prämien im Wert von bis zu 400 Euro freischalten. Dafür erledigen Neukunden nach der Registrierung bestimmte Aufgaben, etwa eine Einzahlung oder Krypto-Käufe in einer bestimmten Höhe. Die Prämien gibt es als Krypto-Assets oder als X-Perp-Voucher. Auszahlen lassen sie sich erst nach einer Sperrfrist von bis zu 45 Tagen. Welche Stufen und Beträge gelten, zeigt OKX nach der Registrierung im Bereich „Prämien“ an. Es gelten die Teilnahmebedingungen von OKX.
Was ist OKX ?
OKX ist eine Handelsplattform für über 280 Kryptowährungen. Gegründet wurde das Unternehmen 2017 von Star Xu. Nach eigenen Angaben hat OKX weltweit über 120 Millionen Nutzer in mehr als 160 Ländern. In Europa ist OKX über die OKX Europe Limited und die OKX Europe Markets Limited mit Sitz in Sliema auf Malta tätig. Zum Angebot gehören neben dem Spot-Handel auch Derivate, tokenisierte Aktien und ETFs, Staking und Zahlungsdienste mit der OKX Card. In der App gibt es einen vereinfachten Simple-Modus und einen Exchange-Modus mit erweiterten Handelsfunktionen.
Seit Dezember 2025 hat OKX sein Angebot in Europa ausgebaut und für Kunden im Europäischen Wirtschaftsraum unter anderem Spot-Margin-Trading freigeschaltet. Neben der MiCA-Lizenz verfügt das Unternehmen über eine MiFID-II-Lizenz und eine Lizenz als Zahlungsinstitut.
Durch diese Zulassung darf OKX Stablecoin gestützte Zahlungsdienste im Rahmen der geltenden europäischen Finanzregeln anbieten. Anwendungen wie OKX Pay oder die OKX Card stehen somit unter behördlicher Kontrolle und müssen verbindliche Standards beim Verbraucherschutz und bei internen Prozessen erfüllen. Für Nutzer schafft das mehr Transparenz und einen klar geregelten Rechtsrahmen. Zugleich erhält OKX die Möglichkeit, entsprechende Zahlungsangebote gesetzeskonform auszubauen und langfristig im europäischen Markt zu etablieren.
Zahlarten
Anleger können per SEPA-Überweisung, SEPA-Echtzeitüberweisung, Easy Transfer, PayPal oder Kreditkarte Geld auf ihr Konto einzahlen. Easy Transfer ist eine kostenlose Sofort-Einzahlung direkt vom Bankkonto, ohne dass Bankdaten manuell eingegeben werden müssen. Auszahlungen laufen per SEPA- oder SEPA-Echtzeitüberweisung. Der Direktkauf von Kryptowährungen ist mit PayPal, Google Pay, Apple Pay, Kreditkarte oder vorhandenem EUR- und USD-Guthaben möglich. Die Mindesteinzahlung liegt bei 1 Euro. Die Identitätsprüfung erfolgt per Foto-ID oder per eID mit dem Personalausweis und der AusweisApp.
Gebühren
Die Handelsgebühren bei OKX hängen vom Kontotyp und vom VIP-Level ab. Für reguläre Nutzer gelten diese Standardgebühren.
- Reines Spot-Konto, Spot-Handel: 0,10 % Maker, 0,20 % Taker
- Spot- und Derivate-Konto, Spot-Handel: 0,08 % Maker, 0,10 % Taker
- Spot- und Derivate-Konto, Futures: 0,02 % Maker, 0,05 % Taker
Niedrigere Gebühren gibt es über VIP-Stufen. Die Einstufung richtet sich nach dem Vermögen auf dem Konto oder nach dem Handelsvolumen der letzten 30 Tage. Für Stablecoin-Paare und gebührenfreie Handelspaare gelten eigene Konditionen. Eine Übersicht über alle Gebühren findet man auf der OKX-Gebühren-Übersichtsseite.
Für Direktkäufe, Direktverkäufe und Konvertierungen im Simple-Modus fallen keine Handelsgebühren an. Der angezeigte Kurs enthält aber einen Spread. Je nach Zahlungsmethode können zusätzliche Zahlungsgebühren anfallen. Einzahlungen per Easy Transfer sind kostenlos.
Coins
OKX ermöglicht das Trading mit über 280 Kryptowährungen in Handelspaaren mit Euro und US-Dollar. Hinzu kommen über 200 Derivate-Märkte. Aktien und ETFs sind über tokenisierte Aktien und Derivate handelbar, Rohstoffe über Derivate.
Sicherheit
OKX setzt unter anderem auf folgende Sicherheitsmaßnahmen:
- MiCA-, MiFID-II- und Zahlungsinstituts-Lizenz
- OKX Shield: zusätzlicher Schutz bei berechtigten Verlusten durch Kontoübernahmen Dritter, nach Aktivierung je nach Kontostufe bis zu 500.000 Euro; es gelten die Programmbedingungen
- Zwei-Faktor-Authentifizierung und Passkeys
- Anti-Phishing-Code
- Web-Auszahlungsschutz, Transaktionsverifizierung und Schutz bei hohen Auszahlungen
- Freigabelisten für externe Auszahlungsadressen
- Unabhängige Sicherheitsprüfungen durch Hacken, CertiK und SlowMist
- KI-Überwachung, etwa zur Erkennung von Betrug durch Deepfakes oder verdächtige Blockchain-Adressen
- Bug-Bounty-Programme für das Melden von Sicherheitslücken
- Proof of Reserves: regelmäßige Berichte zur 1:1-Deckung der erfassten Nutzervermögen
- Cold Wallets: Verwahrung eines Großteils der Assets in Offline-Wallets
- Offsite-Backups zur Wiederherstellung der Assets im Schadensfall
Eine gesetzliche Einlagensicherung wie bei Bankguthaben gibt es bei OKX nicht. OKX Shield deckt laut Programmbedingungen nur Verluste durch Kontoübernahmen Dritter ab.
Support
Bei Fragen rund um die Plattform oder auch bei Problemen kann man den Support via Chatbot oder per E-Mail erreichen. Darüber hinaus gibt es ein Support Center mit Lösungen zu den häufigsten Problemen und Fragen.
Benutzerfreundlichkeit
Die App bietet zwei Ansichten. Der Simple-Modus ist auf Käufe, Verkäufe und den Tausch von Kryptowährungen ausgelegt. Der Exchange-Modus enthält erweiterte Funktionen wie Orderbuch, Margin-Handel und Futures. Oberfläche und Support sind auf Deutsch verfügbar. In der OKX Academy finden Nutzer Bildungsinhalte und Produktanleitungen.
Features
- Spot Trading: Kauf und Verkauf von über 280 Kryptowährungen über das Orderbuch
- Spot-Margin-Trading: Margin-Handel auf dem Spotmarkt mit bis zu 10-fachem Hebel
- Futures und X-Perps: Derivate mit bis zu 10-fachem Hebel, darunter Pre-IPO X-Perps auf noch nicht börsennotierte Unternehmen; handelbar im Exchange- und im Simple-Modus
- Unified Tokenized Stocks: tokenisierte Aktien und ETFs, die die Kursentwicklung der zugrunde liegenden Werte abbilden; Anleger erwerben dabei kein direktes Aktieneigentum
- Kaufen, Verkaufen, Konvertieren: Direktkäufe, Direktverkäufe und Tausch unterstützter Assets
- Auto-Kauf: automatische Käufe im täglichen, wöchentlichen, zweiwöchentlichen oder monatlichen Rhythmus
- Staking und OKX Earn: Staking- und Onchain-Ertragsangebote mit variablen Erträgen
- Trading-Bots: DCA- und Grid-Bots für Spot und Futures, manuell konfigurierbar oder als Smart Strategies; Iceberg- und TWAP-Orders zur Orderausführung; vereinfachtes Auto-Trading im Simple-Modus
- Agent Trade Kit: Anbindung von KI-Assistenten, um Marktdaten abzurufen, Orders zu verwalten und Trades per natürlicher Sprache auszuführen
- Flexible Loans: USDC leihen ohne feste Laufzeit und mit flexibler Rückzahlung
- OKX Pay und OKX Card: Zahlungen mit unterstützten Stablecoins, mit der Karte überall dort, wo Mastercard akzeptiert wird; keine monatliche oder jährliche Kartengebühr, bei der Umrechnung in Fiat fällt ein Spread von 0,1 % an; Cashback auf berechtigte USDG-Zahlungen abhängig von der Kontostufe
- Pay Boost: variable DeFi-Erträge auf USDG-Guthaben, laut OKX derzeit bis zu 3,5 % pro Jahr; das Guthaben bleibt mit der Karte ausgebbar
- TradingView-Integration: Handel über ein verbundenes OKX-Konto direkt in TradingView
- OKX Wallet: eigenständige Web3-Wallet mit EOA-, MPC- und Smart-Account-Technologie
- NFT- und Ordinals-Marktplatz: Handel mit NFTs und Ordinals
- Liquid Marketplace: Handelsplattform für institutionelle Kunden
- VIP-Programm: niedrigere Handelsgebühren, priorisierter Support und persönliche Betreuung
- X Layer: eigenes Blockchain-Netzwerk von OKX
Hinweis: Hebelprodukte wie Margin-Trading und Futures sind mit einem hohen Verlustrisiko verbunden.