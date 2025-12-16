Als Nutzer, der sowohl tradet als auch seine Assets langfristig hält, bin ich wirklich zufrieden mit OKX. Die Benutzeroberfläche ist super übersichtlich, was den Einstieg extrem leicht gemacht hat. Was mich aber am meisten überzeugt, ist die riesige Auswahl an Produkten, die über das reine Trading hinausgeht. Besonders der Earn-Bereich und die Web3-Wallet sind für mich entscheidend. So kann ich nicht nur handeln, sondern auch passiv Rendite erzielen. Die Gebühren sind fair, und die App läuft einfach reibungslos. Fühlt sich insgesamt sehr professionell und sicher an.