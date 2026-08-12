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MissCrypto exklusiv 

Krypto-Expertin über die aktuelle Marktphase: “Das ist das Beste, was man tun kann”

MissCrypto erklärt, warum der Krypto-Markt noch im Bärenmarkt steckt, welche Sektoren Chancen bieten und wie Anleger sich jetzt positionieren sollten.

Johannes Dexl
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Frau vor Chart, daneben Bitcoin- und Ethereum-Münzen

Beitragsbild: MissCrypto, Shutterstock, KI-bearbeitet

 | Unter dem Namen MissCrypto leistet die Krypto-Expertin Hilfestellung beim Einstieg in Bitcoin und Co.

Dr. Stephanie Morgenroth ist promovierte Medizinerin und seit 2021 als Krypto-Investorin aktiv. Im selben Jahr gründete sie unter dem Namen MissCrypto ihren YouTube-Kanal. Heute erreicht sie mit ihrer Krypto-Bildungsplattform mehr als 100.000 Menschen und beschäftigt sich mit Bitcoin, Ethereum, DeFi, Krypto-Steuern und Anlagestrategien. Zudem ist sie Autorin des Buches “Der Krypto Kompass”. Im Interview mit BTC-ECHO erklärt sie, warum der Krypto-Markt aus ihrer Sicht trotz erster Stabilisierung noch immer im Bärenmarkt steckt, weshalb kommende Altcoin Seasons anders aussehen dürften als früher und welche Krypto-Sektoren sie langfristig besonders interessant findet. Außerdem verrät sie, was sie Anlegern in der derzeitigen Marktphase rät.

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