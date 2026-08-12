Bitcoin bewegt sich nach einem Rücksetzer auf knapp 63.000 US-Dollar wieder Richtung 64.000 US-Dollar. Der Rückgang hat vor allem gehebelte Anleger getroffen. Innerhalb von 24 Stunden wurden Bitcoin-Positionen über insgesamt 43,8 Millionen US-Dollar liquidiert. Rund 38 Millionen US-Dollar davon waren Long-Positionen.
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