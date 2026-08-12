App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
15 ETH. 15 Gewinner.
$1 gehandelt = 1 Los. Feier mit uns.
1,96 T
Hyperliquid-Kurs48,56 3.00%
Bitcoin-Kurs54.959,96 -0.10%
Ethereum-Kurs1.627,24 0.20%
XRP-Kurs0,869864 -0.70%
BNB-Kurs527,82 0.00%
Hyperliquid-Kurs48,56 3.00%
Solana-Kurs65,40 0.20%
TRON-Kurs0,290625 0.20%
Dogecoin-Kurs0,060432 -0.70%
Cardano-Kurs0,156786 -1.60%
Zcash-Kurs423,67 3.40%
Chainlink-Kurs7,51 1.60%
Pi Network-Kurs0,076399 0.50%
Marktupdate 

Bitcoin vor Entscheidung? Auf diese US-Daten müssen Anleger heute achten

Bitcoin stolpert, bewegt sich aktuell aber wieder gen Norden. Doch wie lange? Neue US-Daten könnten den Krypto-Markt belasten.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin kaufen
Mann im Anzug spricht über Bitcoin.

Beitragsbild: picture alliance

 | Fed-Chef Kevin Warsh blickt heute ebenfalls auf die neue US-Zahlen

Bitcoin bewegt sich nach einem Rücksetzer auf knapp 63.000 US-Dollar wieder Richtung 64.000 US-Dollar. Der Rückgang hat vor allem gehebelte Anleger getroffen. Innerhalb von 24 Stunden wurden Bitcoin-Positionen über insgesamt 43,8 Millionen US-Dollar liquidiert. Rund 38 Millionen US-Dollar davon waren Long-Positionen.

Weiter mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Monatlich kündbar
Flexibel
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Eine Ethereum-Münze steht an einer Kante
KursanalyseEthereum-Analyse: Die Anzeichen für eine Vorentscheidung verdichten sich
Das Bild zeigt Strategy-CEO Phong Le.
Nach massiven VerkäufenStrategy-CEO Phong Le: Dann kauft Strategy wieder Bitcoin
Das Bild zeigt XRP-Münzen auf rotem Hintergrund.
Fehlerhafter Code behoben200.000 XRP gestohlen: Hacker räumt Bridge in 97 Minuten leer
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Bitway
0,220426
25.40%
Mantle
0,399663
6.30%
​​Stable
0,028856
5.00%
NEAR Protocol
1,40
3.50%
Zcash
423,67
3.40%
Bitget Token
1,46
3.10%
Hyperliquid
48,56
3.00%
OKB
84,53
2.40%
Monero
338,14
2.00%
Figure Heloc
0,900188
1.80%
Uniswap
3,06
-4.80%
币安人生 (BinanceLife)
0,418041
-4.70%
Jupiter
0,146368
-3.60%
LEO Token
7,92
-3.10%
Lighter
2,04
-3.10%
Internet Computer
1,87
-2.90%
Filecoin
0,576559
-2.90%
Cosmos Hub
1,21
-2.70%
Ethena
0,074431
-2.60%
Aptos
0,484593
-2.60%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren