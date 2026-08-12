MoneyGram öffnet sein globales Bargeldnetzwerk für Solana. Nutzer können künftig direkt zwischen physischem Geld und digitalen Vermögenswerten wechseln.

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Der Service ermöglicht Bareinzahlungen in über 25 Ländern und Barauszahlungen in mehr als 170 Ländern. â³

Solana-Entwickler erhalten Zugang zu einer API-Integration ohne eigene Bankverbindung. â³

MoneyGram erweitert seine Reichweite durch die Partnerschaft mit Solana und aktive Teilnahme am Netzwerk.

Der Zahlungsdienstleister MoneyGram bringt seinen Bargeld-zu-Krypto-Service Ramps auf die Solana-Blockchain. Laut offizieller Ankündigung der Solana Foundation können Wallets und Börsen über eine einzige API-Integration künftig direkt an MoneyGrams globales Bargeldnetzwerk andocken. Eigene Bankverbindungen oder das Lösen regulatorischer Anforderungen entfallen dabei. Ramps ermöglicht Bareinzahlungen in mehr als 25 Ländern und Barauszahlungen in über 170 Ländern und Gebieten.

BREAKING: @MoneyGram Ramps is live on Solana.



60M+ customers, nearly 500,000 retail locations, 170+ countries. One of the world's largest payments networks is now a single API away for every builder on Solana. pic.twitter.com/TSOhIpBjvz — Solana (@solana) August 11, 2026

Der Service ist direkt in das Zahlungsmodul der Solana Developer Platform eingebettet, neben weiteren API-Bausteinen wie Wallet-Verwaltung und weiteren Zahlungsfunktionen. Entwickler erhalten sofortigen Zugriff auf API-Zugangsdaten, eine Sandbox-Umgebung sowie fertige SDKs, ganz ohne eigene Bankanbindung.

Drei konkrete Anwendungsfälle

Die Solana Foundation nennt drei praktische Einsatzgebiete: grenzüberschreitende Geldtransfers ohne Bankkonto beim Empfänger, Stablecoin-Gehälter für Gig-Worker mit Barauszahlungsoption und die schnelle Verteilung von Hilfsgeldern in schwer erreichbaren Regionen.

Als erste Solana-Wallet integriert die von a16z und Sequoia Capital unterstützte Handelsplattform Rift die neue Schnittstelle. Nach dem Start auf Stellar im Mai 2025 ist Solana damit das zweite Netzwerk, auf dem MoneyGram Ramps anbietet.

Vertiefte Partnerschaft

MoneyGram war bereits im Juni als Validator dem Solana-Netzwerk beigetreten und sichert seither aktiv Transaktionsblöcke ab. CEO Anthony Soohoo erklärte den Schritt so: Jede neue angebundene Plattform erweitere die Reichweite des Netzwerks. MoneyGram zählt mit über 60 Millionen aktiven Kunden, fast einer halben Million Filialen und digitaler Reichweite in mehr als 200 Ländern zu den größten Zahlungsnetzwerken weltweit.

Solana-Foundation-Präsidentin Lily Liu sieht in der Integration einen Baustein für praxisnahe Finanzanwendungen. Laut Solana-Daten wickelt das Netzwerk täglich ein Überweisungsvolumen von rund 12 Milliarden US-Dollar über mehr als 558.000 aktive Adressen ab.

Auch andere große Zahlungsanbieter setzen zuletzt verstärkt auf Solana. Western Union brachte erst kürzlich seine Solana-basierte USDPT-Wallet und StableCard auf den Markt und baute über eine Kooperation mit dem Fintech-Unternehmen KSNet zusätzlich seine Präsenz im koreanischen Markt aus.