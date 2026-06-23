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Infrastruktur wächst 

Coup bei Solana: MoneyGram wird Validator

Mit MoneyGram setzt ein weiterer etablierter Finanzdienstleister auf Solana. Die Partnerschaft könnte die Position des Netzwerks im Zahlungsverkehr stärken.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt das MoneyGram-Logo

Beitragsbild: Shutterstock

 | Solana holt sich mit MoneyGram einen starken Partner an die Seite

Der Zahlungsdienstleister MoneyGram baut seine Präsenz im Blockchain-Sektor weiter aus. Das Unternehmen ist dem Solana-Netzwerk als Validator beigetreten und wird künftig aktiv an der Verarbeitung und Absicherung von Transaktionen teilnehmen.

Mit dem Schritt vertieft MoneyGram seine Strategie rund um Stablecoins und Blockchain-Zahlungen und markiert den Beginn von MoneyGrams Engagement im 
SOL-Ökosystem.

MoneyGram setzt auf Solana

Als Validator wird MoneyGram künftig SOL staken, Transaktionsblöcke verarbeiten und zur Sicherheit des Netzwerks beitragen. Zudem trat das Unternehmen der Solana Developer Platform bei, auf der Finanzdienstleister Blockchain-Anwendungen und Zahlungsprodukte entwickeln können. Zu den Teilnehmern gehören unter anderem Mastercard.

Solana befindet sich wie der Rest des Krypto-Marktes weit unter seinem Allzeithoch / Quelle: BTC-ECHO

“Durch den Betrieb eines Validators integriert sich MoneyGram in den Solana-Konsens. Wir staken SOL verarbeiten Transaktionsblöcke und tragen zur Sicherheit des Netzwerks auf Protokollebene bei”, so Luke Tuttle, Chief Product and Technology Officer von MoneyGram.

Und weiter: “Wir unterstützen den reibungslosen Ablauf unserer Geldtransfers. Gleichzeitig arbeiten wir als Teil der Solana Developer Platform aktiv an Innovationen, um Geldtransfers unabhängig vom Standort der Nutzer und der jeweiligen Währung nahtlos zu gestalten.“

Mit fast 500.000 Standorten und mehr als 60 Millionen Kunden weltweit zählt MoneyGram zu den größten Zahlungsdienstleistern der Welt. Die stärkere Einbindung in Blockchain-Netzwerke zeigt, dass traditionelle Finanzunternehmen digitale Zahlungsinfrastrukturen mehr und mehr als Bestandteil ihres Geschäftsmodells betrachten.

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