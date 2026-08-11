Der Memecoin-Markt hat einen Großteil seines Werts verloren. Einzelne Projekte legen trotzdem kräftig zu. Was die Überlebenden gemeinsam haben, und ob das eine echte Konsolidierung ist.

Memecoins: Geht in diesem Sektor überhaupt noch etwas?

Memecoins: Geht in diesem Sektor überhaupt noch etwas?

Der Memecoin-Sektor ist von seinem Hoch bei rund 137,9 Milliarden US-Dollar Anfang 2025 auf aktuell rund 23,7 Milliarden US-Dollar eingebrochen, ein Rückgang von mehr als 82 Prozent. Trotzdem gibt es innerhalb dieses Trümmerfelds einzelne Projekte, die sich davon deutlich abkoppeln. Was unterscheidet die Überlebenden von der breiten Masse, die in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist?

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