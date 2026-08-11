App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
15 ETH. 15 Gewinner.
$1 gehandelt = 1 Los. Feier mit uns.
1,96 T
Hyperliquid-Kurs47,26 -2.30%
Bitcoin-Kurs55.156,39 -0.50%
Ethereum-Kurs1.628,28 0.20%
XRP-Kurs0,880819 -0.30%
BNB-Kurs530,52 2.00%
Hyperliquid-Kurs47,26 -2.30%
Solana-Kurs65,86 -0.30%
TRON-Kurs0,290026 1.30%
Dogecoin-Kurs0,062044 2.60%
Cardano-Kurs0,160455 -4.30%
Zcash-Kurs414,98 -3.90%
Chainlink-Kurs7,56 5.10%
Pi Network-Kurs0,076404 -0.50%
Totgesagte leben länger 

Memecoins: Geht in diesem Sektor überhaupt noch etwas?

Der Memecoin-Markt hat einen Großteil seines Werts verloren. Einzelne Projekte legen trotzdem kräftig zu. Was die Überlebenden gemeinsam haben, und ob das eine echte Konsolidierung ist.

Ludwig Schlick
Teilen
Bitcoin kaufen
Goldene Pump.fun-Münze vor gestapelten Coins und einem unscharfen Kurschart.

Beitragsbild: Shutterstock, Fotomontage

 | Der Memecoin-Sektor hat seit seinem Hoch deutlich an Wert verloren

Der Memecoin-Sektor ist von seinem Hoch bei rund 137,9 Milliarden US-Dollar Anfang 2025 auf aktuell rund 23,7 Milliarden US-Dollar eingebrochen, ein Rückgang von mehr als 82 Prozent. Trotzdem gibt es innerhalb dieses Trümmerfelds einzelne Projekte, die sich davon deutlich abkoppeln. Was unterscheidet die Überlebenden von der breiten Masse, die in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist?

Weiter mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Monatlich kündbar
Flexibel
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Ein Hyperliquid-Token bewegt sich dynamisch durch das Bild
KursanalyseHyperliquid-Kursanalyse: War das wirklich schon der Boden?
Das Bild eigt das US‑Capitol, in dem über den Clarity ACt abgestimmt wird.
Plan B?SEC berät über eigene Krypto-Regeln nach CLARITY-Act-Blockade
Eine goldene XRP-Münze liegt im Vordergrund, während im Hintergrund ein unscharfer Kurschart mit grünen und blauen Linien zu sehen ist.
Wal-AkkumulationXRP-Wale greifen zu: Was hinter der Akkumulation steckt
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Chainlink
7,56
5.10%
Canton
0,087282
3.80%
Figure Heloc
0,900739
3.30%
Morpho
1,71
2.70%
Dogecoin
0,062044
2.60%
Ethena
0,077774
2.10%
BNB
530,52
2.00%
Cosmos Hub
1,25
2.00%
OKB
82,50
1.60%
World Liberty Financial
0,047487
1.60%
Uniswap
3,25
-5.20%
Cardano
0,160455
-4.30%
Mantle
0,376522
-4.00%
Venice Token
9,87
-4.00%
Zcash
414,98
-3.90%
Jupiter
0,152428
-3.80%
币安人生 (BinanceLife)
0,435193
-3.60%
Beldex
0,076509
-3.40%
POL (ex-MATIC)
0,064773
-3.20%
Internet Computer
1,95
-3.10%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren