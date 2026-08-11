Der Memecoin-Sektor ist von seinem Hoch bei rund 137,9 Milliarden US-Dollar Anfang 2025 auf aktuell rund 23,7 Milliarden US-Dollar eingebrochen, ein Rückgang von mehr als 82 Prozent. Trotzdem gibt es innerhalb dieses Trümmerfelds einzelne Projekte, die sich davon deutlich abkoppeln. Was unterscheidet die Überlebenden von der breiten Masse, die in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist?
Weiter mit BTC-ECHO Plus+
- Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
- Monatlich kündbar
FlexibelJetzt testen
30 Tage
1 €danach 9,90 € monatlich
50 % RabattGeld sparen
12 Monate
59,90 €nur 5,00 € monatlich
Zahlungsmöglichkeiten
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren