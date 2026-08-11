Tokenisierte Wertpapiere verlassen zunehmend spezialisierte RWA-Plattformen. KuCoin zeigt nun, wie nah traditionelle Assets und Krypto-Handel bereits zusammenrücken.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… KuCoin erweitert sein Angebot mit tokenisierten Real-World-Assets von Ondo Finance. â³

Nutzer können ausgewählte Wertpapiertoken direkt über die KuCoin-Alpha-Plattform handeln.

Ondo bietet über 430 tokenisierte Aktien und ETFs auf mehreren Blockchains an. â³

Das Marktvolumen für RWA-Produkte wächst stetig und erreicht 38,1 Milliarden US-Dollar.

Die Krypto-Börse KuCoin baut ihr Angebot für tokenisierte Real-World-Assets weiter aus. Ausgewählte Wertpapiertoken von Ondo Finance wurden jetzt direkt in KuCoin-Alpha-Plattform für den Handel mit Early-Stage-Projekten integriert.

Was Anleger tatsächlich kaufen können

Damit können Nutzer unter anderem Onchain-Versionen des S&P-500-ETF SPY sowie die tokenisierten Werte von Nvidia, Micron, SanDisk und Circle direkt mit ihrem bestehenden KuCoin-Guthaben handeln. Eine separate Wallet oder externe Onchain-Anwendung wird nicht mehr benötigt. Bereits seit April sind Ondo-Produkte über die selbstverwahrende KuCoin Web3 Wallet verfügbar.

Laut Ondo sind die Token vollständig durch die entsprechenden Aktien oder ETFs besichert. Die zugrunde liegenden Bestände werden bei US-registrierten Broker-Dealern verwahrt und ihre Deckung täglich durch einen unabhängigen Verification Agent überprüft.

Die Tokenhalter erhalten damit kein direktes Eigentum und haben auch keinen Anspruch auf Auslieferung der zugrunde liegenden Wertpapiere. Zudem sind die tokenisierten Wertpapiere 24/7 handelbar und können während der Schließungszeiten der klassischen Börsen weniger Liquidität aufweisen.

Der RWA-Wettbewerb verlagert sich auf den Vertrieb

Ondo bietet inzwischen mehr als 430 tokenisierte Aktien und ETFs an, die auf Ethereum, Solana und der BNB Chain verfügbar sind. Dieses Angebot trifft jetzt auf die mehr als 45 Millionen Nutzer von KuCoin. Eine Reichweite von der RWA-Anbieter wie Ondo profitierten können. Aber auch für KuCoin ist es wichtig, ihren Kunden Zugang zu RWA-Produkten zu geben und damit diese nicht mit ihrer Liquidität auf andere Plattformen abwandern. Das Marktvolumen wächst dabei in den letzten Jahren immer weiter und liegt jetzt bei 38,1 Milliarden US-Dollar. Allein in den letzten 30 Tagen nahm die Zahl der erfassten Halter-Adressen dabei um 56 Prozent auf rund 1,72 Millionen zu.