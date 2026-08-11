Bitpanda: Jetzt wechseln und 25 Euro in Bitcoin sichern

Nicht jede Handelsplattform hat den Sprung in die neue EU-Regulierung schon geschafft. Bei Bitpanda kannst du sofort reguliert handeln – und bekommst zum Start 25 Euro in BTC dazu.

Wer in diesem Sommer auf seiner bisherigen Krypto-Plattform nicht wie gewohnt handeln kann, steht möglicherweise vor verschlossenen Türen. Manche Anbieter bauen ihr Geschäftsmodell um oder passen ihr Angebot an die neuen regulatorischen Anforderungen an. Viele Nutzer wollen so lange nicht zusehen. Sie ziehen ihre Bestände ab und suchen ein neues Zuhause für ihr Depot.

Die Suche fällt in eine Zeit, in der sich die Spreu vom Weizen trennt. Seit Juli gilt die europäische Kryptoverordnung MiCA ohne Übergangsfrist, handeln darf nur noch, wer eine Zulassung hat. Damit ist die Lizenzfrage vom Kleingedruckten zur ersten Frage überhaupt geworden.

Aus Wien, mit Zulassung

Bei Bitpanda ist sie schnell beantwortet. Der Anbieter aus Wien ist von der österreichischen Finanzmarktaufsicht FMA zugelassen, bei der BaFin registriert und MiCAR-konform in der gesamten EU. Über sieben Millionen Menschen nutzen die Plattform bereits. Die Kryptobestände der Kunden lagern in Offline-Wallets, also getrennt vom Netz und damit dort, wo Angreifer nicht hinkommen. Die Informationssicherheit ist nach ISO 27001 zertifiziert.

Das klingt nach Behördendeutsch, entscheidet im Zweifel aber darüber, ob du an dein Geld kommst.

Mehr Auswahl, als der alte Marktplatz je hatte

Während klassische Bitcoin-Marktplätze meist nur eine Handvoll Coins führen, stehen bei Bitpanda mehr als 650 Kryptowährungen zum Handel – von den Schwergewichten bis zu Coins, die man anderswo lange suchen muss. Wer über Krypto hinaus denkt, findet im selben Konto über 10.000 Aktien und ETFs sowie Edelmetalle. Ein Depot bei der Hausbank, eine Krypto-App und ein Goldhändler-Login? Braucht es so nicht mehr.

Ein- und Auszahlungen kosten nichts, egal in welcher Währung und über welchen Zahlungsweg. Aktien und ETFs handelst du für einen Euro pro Trade, auf Wunsch auch anteilig – für ein Zehntel einer Apple-Aktie reicht das Taschengeld. Und wenn etwas klemmt, sitzt am anderen Ende ein deutschsprachiger Support, der rund um die Uhr erreichbar ist. Wer von seiner bisherigen Börse tagelange Ticket-Wartezeiten kennt, weiß das einzuordnen.

25 Euro in Bitcoin zum Einstand

Für den Wechsel gibt es gerade einen zusätzlichen Anreiz. Melde dich über den Link bei Bitpanda an und gib im Anschluss deinen Promo-Code “BTC-ECHO” ein, kaufe mindestens 25 Euro in Krypto – und erhalte 25 Euro in Bitcoin. Investieren kannst du ab einem Euro, du musst also kein Vermögen mitbringen, um die Plattform erst einmal auszuprobieren.

Zur Einordnung: Die 25 Euro sind ein Willkommensgeschenk, keine Rendite. Kryptowerte schwanken kräftig, ein Verlust bis hin zum Totalverlust ist möglich, und was ein Kurs in der Vergangenheit gemacht hat, sagt nichts über seine Zukunft. Das gilt bei Bitpanda genauso wie überall sonst. Investiere nur, was du entbehren kannst.

Die aktuelle Situation bei Bitcoin.de zeigt Anlegern, dass die Wahl der Plattform keine Nebensache ist. Ein Depot nützt wenig, wenn der Zugang zum Markt fehlt. Wer jetzt wechselt, hat das Thema vom Tisch – und nimmt zum Start noch etwas Bitcoin mit.

Weitere Informationen findest du auch im Brandhub von Bitpanda.

Disclaimer: Das Investieren in Krypto-Assets ist mit Risiken verbunden, darunter hohe Volatilität, der mögliche Verlust des Kapitals und Cybersicherheit. Informiere dich gründlich über die Risiken, bevor du eine Anlageentscheidung triffst. Die Bitpanda GmbH (FN569240v) mit Sitz in Stella-Klein-Löw-Weg 17, AT-1020 Wien, ist von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gemäß der Verordnung (EU) 2023/1114 (MiCAR) als Anbieter von Krypto-Asset-Dienstleistungen in Österreich zugelassen.

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