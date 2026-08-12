In den letzten Tagen und Wochen konnte sich Bitcoin gut stabilisieren. Eine wirklich starke Bewegung oder ein klarer Ausbruch nach oben blieb bisher aber aus. Das kommt nicht ganz von ungefähr, wenn man sich einige On-Chain-Daten anschaut. Vor allem bei den kurzfristigen Haltern zeigt sich, dass wichtige Kursbereiche immer wieder für Gewinnmitnahmen genutzt werden. Auch bei den Long-Term Holdern reicht die aktuelle Akkumulation noch nicht aus, um dem Kurs zusätzlichen Schub zu geben. Für einen nachhaltigen Sprung über die nächsten Widerstände müsste die Nachfrage deshalb wieder spürbar zunehmen.
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