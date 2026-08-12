Nach einem Exploit bei Harmony sind vier Milliarden ONE unrechtmäßig erzeugt worden. Der Kurs bricht ein.

Milliarden-Exploit bei Harmony: ONE stürzt um 34 Prozent ab

Milliarden-Exploit bei Harmony: ONE stürzt um 34 Prozent ab

Nicht der erste Angriff

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Die Blockchain Harmony wurde Ziel eines Exploits, bei dem vier Milliarden ONE gemintet wurden. â³

Der Kurs von ONE fiel um 34 Prozent, während Harmony an Lösungen arbeitet. â³

Der Großteil der geminteten Token ist bereits auf Krypto-Börsen.

Harmony hatte bereits 2022 einen schweren Sicherheitsvorfall mit einem Verlust von fast 100 Millionen US-Dollar. â³

Die Layer-1-Blockchain Harmony ist Opfer eines Exploits geworden. Nach Angaben des X-Nutzers Juiceberg nutzte der Angreifer leere Blöcke, um die vier Milliarden ONE zu minten. Der Großteil der erzeugten Token befindet sich laut Juiceberg bereits auf Krypto-Börsen.

Harmony exploited as on-chain data reveals unauthorized 4B ONE mint (26% of supply) via empty blocks, with 2.8B quickly funneled to exchanges as price crashed while totalSupply endpoint hides the inflation $ONE — Juiceberg (@the_juice_berg) August 12, 2026

“Der Angreifer hat noch rund 115 Millionen ONE, die er Onchain verkaufen kann. Das entspricht etwa 2,9 Prozent der rund vier Milliarden geminteten ONE”, schreibt er auf X. Rund 97 Prozent seien bereits an Börsen übertragen worden und entweder verkauft oder noch in Einzahlungs-Wallets verfügbar.

Harmony arbeitet an Patch

Laut einem offiziellen Statement arbeitet Harmony mit relevanten Krypto-Börsen zusammen, um die Gelder zu stoppen und einzufrieren. Zudem entwickle Harmony einen Patch und prüfe Möglichkeiten für einen Rollback.

Der ONE-Kurs hat innerhalb von 24 Stunden rund 34 Prozent verloren und ist auf etwa 0,0008 US-Dollar gefallen. Auf Basis dieses Kurses haben die vier Milliarden unrechtmäßig erzeugten ONE einen Wert von rund 3,2 Millionen US-Dollar.

2022 hat Harmony fast 100 Millionen US-Dollar verloren

Für Harmony ist es nicht der erste schwere Sicherheitsvorfall. Im Juni 2022 wurde die Cross-Chain-Bridge Horizon angegriffen. Dabei erbeuteten die Angreifer Krypto-Assets im Wert von fast 100 Millionen US-Dollar, darunter Ethereum und verschiedene Stablecoins.

Sicherheitsexperten führten den damaligen Angriff auf eine kompromittierte Multi-Signature-Wallet der Bridge zurück. Im Januar 2023 machte das FBI die nordkoreanischen Hackergruppen Lazarus Group für den Angriff verantwortlich.