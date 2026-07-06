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Markt wächst rasant 

Stablecoins erreichen Rekordvolumen – Circle überholt Tether

Das Transaktionsvolumen von Stablecoins ist im Juni auf einen neuen Höchststand geklettert. Circle setzt sich dabei vor Marktführer Tether.

Moritz Draht
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Eine Dollarnote

Beitragsbild: Shutterstock

 | USDC dominierte im Juni das Stablecoin-Transaktionsvolumen

Das Transaktionsvolumen von Stablecoins hat im Juni 1,79 Billionen US-Dollar und damit einen neuen Rekordstand erreicht. Das geht aus Daten von Visa hervor. Gegenüber dem Vormonat entspricht das einem Anstieg von 63 Prozent, im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das Volumen um 125 Prozent gestiegen.

Stablecoins setzen sich fest

Auffällig: die Verteilung des Zahlungsvolumens. Obwohl USDT von Tether mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 180 Milliarden US-Dollar weiterhin der größte Stablecoin ist, dominierte USDC von Circle den Zahlungsverkehr. Rund 1,21 Billionen US-Dollar beziehungsweise 67 Prozent aller bereinigten Stablecoin-Transaktionen entfielen im Juni auf USDC. Tether kam im gleichen Zeitraum auf rund 576 Milliarden US-Dollar, rund 32 Prozent. Der PayPal-Stablecoin PYUSD belegte mit 2,42 Milliarden US-Dollar Rang drei.

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Auch bei den Blockchains haben sich die Anteile verschoben. Das Coinbase-Layer-2-Netzwerk Base wickelte mit rund 565 Milliarden US-Dollar das höchste Stablecoin-Volumen ab und lag damit knapp vor Ethereum mit 562 Milliarden US-Dollar. Auf Platz drei folgte Tron mit rund 320 Milliarden US-Dollar. Die Daten deuten darauf hin, dass sich Stablecoins zunehmend als Infrastruktur im Zahlungsverkehr etablieren.

Ein neuer Herausforderer

Entsprechend verschärft sich auch der Wettbewerb im Stablecoin-Markt. Erst in der vergangenen Woche kündigte das Konsortium Open Standard mit Unterstützung von mehr als 140 Unternehmen, darunter Visa und Mastercard, den neuen Stablecoin Open USD (OUSD) an. Visa-Kryptochef Cuy Sheffield bezeichnete Open USD auf X als “gemeinsamen Stablecoin für das globale Finanzsystem”. Mehr zu den Hintergründen hier: “BlackRock, Coinbase und Co. planen “Stablecoin für das globale Finanzsystem”

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