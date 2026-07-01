Die Circle-Aktie sreht unter Druck: Nach der Vorstellung von Open USD reagiert CEO Jeremy Allaire mit Zuversicht und verweist auf die Stärke von USDC.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Circle-CEO Jeremy Allaire reagiert gelassen auf den Rückgang der Aktie und die Konkurrenz durch Open USD. â³

Er sieht Stablecoins als bedeutende Marktchance und betont die Stärke von USDC. â³

Circle plant, sein Netzwerk weiter auszubauen und die Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren zu vertiefen. â³

Allaire begrüßt Innovation im Stablecoin-Bereich und strebt ein offenes Finanzsystem an.

Die Aktie des Stablecoin-Emittenten Circle hat am gestrigen 30. Juni zeitweise mehr als 16 Prozent verloren. Auslöser war die Vorstellung von Open USD (OUSD), einem neuen Stablecoin-Projekt, das von mehr als 140 Unternehmen unterstützt wird. Zu den Beteiligten zählen unter anderem Visa, Mastercard, Stripe, BlackRock und Coinbase.

Circle-CEO verweist auf starke Marktposition

Circle-CEO Jeremy Allaire zeigte sich von der neuen Konkurrenz unbeeindruckt. Stablecoins seien “eine der größten Marktchancen der Welt”, da das Internet die Infrastruktur für das Speichern und Bewegen von Geld grundlegend verändere. Aus diesem Grund habe Circle in den vergangenen zehn Jahren “das größte regulierte Stablecoin-Netzwerk der Welt” aufgebaut.

Die Circle-Aktie ist deutlich gefallen I Quelle: Tradingview

Zugleich betonte Allaire, USDC bleibe “der vertrauenswürdigste, am weitesten verbreitete und institutionstaugliche Stablecoin der Welt”. Tausende Unternehmen gehörten bereits zum Netzwerk. Circle wolle dieses Ökosystem weiter ausbauen, zusätzliche Blockchain-Netzwerke anbinden und die Zusammenarbeit mit Banken, Zahlungsdienstleistern, Kapitalmarktakteuren und Unternehmen weltweit vertiefen.

Fokus auf den Ausbau des Ökosystems

Mit Blick auf Open USD schlug Allaire versöhnliche Töne an. “Wir begrüßen weitere Innovation und Wettbewerb in diesem Bereich”, erklärte der Circle-Chef. Das Unternehmen wolle sich darauf konzentrieren, “die bestmögliche Stablecoin-Infrastruktur aufzubauen” und den Erfolg von Kunden und Partnern weiter voranzutreiben.

Darüber hinaus kündigte Allaire an, die Unterstützung für weitere an den US-Dollar und andere Währungen gekoppelte Stablecoins auszubauen. Ziel sei ein offenes Finanzsystem, das auf Stablecoins als zentraler Infrastruktur des Internets basiert.