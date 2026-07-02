In diesem Artikel erfährst du:
- Über welchen Umweg Binance EU-Kunden jetzt trotzdem bedient
- Ob diese MiCA-Umgehungsstrategie legal ist
- Warum es für Binance-Nutzer bald teuer werden könnte
Binance ist raus aus Europa, doch die App läuft weiter, als wäre nichts geschehen. Die größte Krypto-Börse der Welt macht sich ein Schlupfloch zu eigen, das ihr zumindest für den Moment den Zugriff auf den europäischen Markt erhält. Was nach guten Nachrichten für Millionen Kunden klingt, kann im Zweifel sehr teuer werden. Was Binance-Nutzer jetzt wissen sollten.
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