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MiCA und die Folgen 

Binance und das Europa-Aus: Was Anleger jetzt wissen müssen

Binance ist raus aus der EU – nutzt aber ein MiCA-Schlupfloch, um Kunden weiter zu bedienen. Für Anleger kann das teuer werden.

Daniel Hoppmann
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Das Binance-Logo vor einer verschwommenen EU-Flagge.

Beitragsbild: picture alliance / NurPhoto | Samuel Boivin

 | Trickst Binance die EU aus?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Über welchen Umweg Binance EU-Kunden jetzt trotzdem bedient
  • Ob diese MiCA-Umgehungsstrategie legal ist
  • Warum es für Binance-Nutzer bald teuer werden könnte

Binance ist raus aus Europa, doch die App läuft weiter, als wäre nichts geschehen. Die größte Krypto-Börse der Welt macht sich ein Schlupfloch zu eigen, das ihr zumindest für den Moment den Zugriff auf den europäischen Markt erhält. Was nach guten Nachrichten für Millionen Kunden klingt, kann im Zweifel sehr teuer werden. Was Binance-Nutzer jetzt wissen sollten.

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