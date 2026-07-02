Binance ist raus aus der EU – nutzt aber ein MiCA-Schlupfloch, um Kunden weiter zu bedienen. Für Anleger kann das teuer werden.

Binance und das Europa-Aus: Was Anleger jetzt wissen müssen

Binance und das Europa-Aus: Was Anleger jetzt wissen müssen

In diesem Artikel erfährst du: Über welchen Umweg Binance EU-Kunden jetzt trotzdem bedient

Ob diese MiCA-Umgehungsstrategie legal ist

Warum es für Binance-Nutzer bald teuer werden könnte

Binance ist raus aus Europa, doch die App läuft weiter, als wäre nichts geschehen. Die größte Krypto-Börse der Welt macht sich ein Schlupfloch zu eigen, das ihr zumindest für den Moment den Zugriff auf den europäischen Markt erhält. Was nach guten Nachrichten für Millionen Kunden klingt, kann im Zweifel sehr teuer werden. Was Binance-Nutzer jetzt wissen sollten.

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