Strategy hat in der vergangenen Woche keine Bitcoin gekauft oder verkauft und damit erstmals wieder eine Pause bei seinen Transaktionen eingelegt. Stattdessen verkaufte das Unternehmen vom 10. bis 16. August insgesamt 3.358.866 eigene MSTR-Aktien und nahm damit rund 333,7 Millionen US-Dollar ein. Ein Teil dieses Kapitals floss anschließend in Dividendenzahlungen und den Rückkauf von Vorzugsaktien.
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