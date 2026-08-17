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Finanzpolster wächst 

Keine neuen Bitcoin für Strategy – Michael Saylor setzt andere Prioritäten

Strategy verzichtet eine weitere Woche auf neue Bitcoin-Käufe und sammelt stattdessen frisches Kapital ein. Die US-Dollar-Reserve wächst damit auf ein neues Niveau.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Michael Saylor

Beitragsbild: picture alliance

 | Strategy ist der mit Abstand größte börsennotierte Bitcoin-Halter weltweit

Strategy hat in der vergangenen Woche keine Bitcoin gekauft oder verkauft und damit erstmals wieder eine Pause bei seinen Transaktionen eingelegt. Stattdessen verkaufte das Unternehmen vom 10. bis 16. August insgesamt 3.358.866 eigene MSTR-Aktien und nahm damit rund 333,7 Millionen US-Dollar ein. Ein Teil dieses Kapitals floss anschließend in Dividendenzahlungen und den Rückkauf von Vorzugsaktien.

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