Litecoin verzeichnet Rekordzuflüsse bei den ETFs und soll auf das Canton-Netzwerk integriert werden. Wie weit kann LTC noch steigen?

Litecoin setzt seine Erholungsbewegung der letzten Tage fort und gehört in dem aktuell eher ruhigen Marktumfeld zu den größten Gewinnern. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden legt LTC um vier Prozent zu und steigt damit wieder über die psychologisch wichtige Marke von 70 US-Dollar. Auf Monatssicht steht inzwischen sogar ein Plus von mehr als 40 Prozent zu Buche.

Eine neue Partnerschaft der Litecoin Foundation mit Greywick Digital sorgt zudem für frischen Wind. Unter dem Kürzel cLTC soll der Coin in das Canton-Netzwerk integriert werden. Dabei handelt es sich um eine durch LTC gedeckte Version der Kryptowährung, die insbesondere für institutionellen Handel und weitere Finanzprodukte eingesetzt werden soll und dessen Stat im Mainnet für Ende des Jahres geplant ist.

Die Nachricht trifft auf ein ohnehin positiv gestimmtes Marktumfeld für Litecoin, dessen Kurs erst vor wenigen Tagen ein Achtmonatshoch erreichte. Zudem sind die Bestände der US Litecoin ETFs auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Ob LTC die jüngste Rallye fortsetzen kann, entscheidet sich jetzt an diesen Kursmarken.

LTC in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Litecoin‑Kurs zwischen 70,69 US-Dollar (High) und 68,04 US-Dollar (Low) basierend auf den letzten drei 4h‑Candles. Der letzte Schlusskurs liegt bei 69,63 US-Dollar, was einem Anstieg von 2,34 US-Dollar gegenüber dem Vortag (67,29 US-Dollar) entspricht. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 5,4 Milliarden US-Dollar und liefert Kontext für die Asset‑Größe im Krypto‑Portfolio. Kurzfristig zeigt der Kurs einzelne Impulse, aber noch keine klare Trendbeschleunigung Richtung Jahreshoch.

Der Kurs notiert oberhalb des EMA‑20 (ca. 68,34 US-Dollar) und weist damit kurzfristig technische Stärke auf. Die Sequenz bildet überwiegend höhere Hochs und höhere Tiefs seit der Erholung Mitte September. Wichtige Unterstützungen liegen bei 67,00 US-Dollar und am Fibonacci‑Level bei 63,59 US-Dollar; unmittelbare Widerstände bei 70,70 US-Dollar und 75,00 US-Dollar, sodass die Marktlage aktuell neutral bis leicht bullisch einzustufen ist.

Der 14‑Perioden‑RSI notiert bei etwa 60,00 und signalisiert moderates Kaufmomentum. Das MACD‑Histogramm zeigt eine nachlassende Beschleunigung gegenüber dem Intraday‑Peak, was auf eine kurzfristige Verlangsamung der Aufwärtsdynamik hindeutet.

Die Bollinger‑Bänderbreite beträgt aktuell rund 4,04 US-Dollar, was moderate, aber nicht extreme Schwankungen anzeigt. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit normaler Spannung; ein Bruch des Fibonacci‑Supports würde das Risiko deutlich erhöhen.

Kurzfristige LTC-Kursprognose

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral bis leicht bullisch. Unterstützungen: 67,00 US-Dollar (kurzfristig) und 63,59 US-Dollar (Fibonacci); Widerstände: 70,70 US-Dollar und 75,00 US-Dollar. Ein Ausbruch über 70,70 US-Dollar mit Bestätigung oberhalb 71,00 US-Dollar könnte weiteres Momentum Richtung 75,00 US-Dollar freisetzen. Fällt der Kurs unter 63,59 US-Dollar, ist mit beschleunigter Abwärtsbewegung bis circa 56,53 US-Dollar zu rechnen.

Neutrales Szenario

Mit 45 Prozent ist eine Seitwärtsphase zwischen 66 und 72 US-Dollar derzeit das wahrscheinlichste Szenario. Dafür müsste sich der RSI zwischen 50 und 63 stabilisieren, während der EMA-20 bei 68,34 US-Dollar weiterhin nahe am Kurs verläuft. Verengen sich zudem die Bollinger-Bänder, würde das auf eine nachlassende Volatilität hindeuten und die Konsolidierung zusätzlich stützen. Nach oben dient das obere Bollinger-Band bei 69,80 US-Dollar als kurzfristig relevante Marke, nach unten bietet das untere Band bei 65,75 US-Dollar erste Unterstützung. Darunter liegt am Fibonacci-Level bei 63,59 US-Dollar eine weitere Absicherung. Unterhalb von 65 US-Dollar wäre das neutrale Szenario invalidiert.

Bullisches Szenario

Mit 30 Prozent wird ein weiterer Anstieg in den Bereich zwischen 72 und 80 US-Dollar gewichtet. Dafür müsste Litecoin per Tagesschlusskurs über den Widerstand bei 70,70 US-Dollar ausbrechen, idealerweise bei erhöhtem Handelsvolumen. Steigt der RSI dabei über 65 und hält sich der Kurs anschließend oberhalb des kurzfristigen Widerstands bei 71 US-Dollar, wäre der Ausbruch bestätigt. Auch ein weiter steigender EMA-20, derzeit bei rund 68,34 US-Dollar, würde für anhaltendes Momentum sprechen. Als erstes Kursziel rückt dann die Marke bei 75 US-Dollar in den Fokus, an der LTC zuletzt Ende September gescheitert war. Darüber eröffnet sich technisch Spielraum bis 80 US-Dollar. Unterhalb von 68 US-Dollar wäre das bullische Szenario invalidiert.

Bärisches Szenario

Mit 25 Prozent bleibt eine stärkere Korrektur das am wenigsten wahrscheinliche Szenario. Dafür müsste der Kurs zunächst das untere Bollinger-Band bei 65,75 US-Dollar unterschreiten und anschließend unter dem Fibonacci-Support bei 63,59 US-Dollar schließen. Fällt gleichzeitig der RSI unter 50 und beschleunigt sich das negative MACD-Histogramm, würde sich das technische Bild weiter eintrüben. Als erstes Kursziel rückt dann der Bereich um 62 US-Dollar in den Fokus. Bei einer ausgeprägteren Korrektur wäre der Ausgangspunkt der Fibonacci-Messung bei 56,53 US-Dollar die nächste zentrale Unterstützungszone. Ein Anstieg über 72 US-Dollar würde das bärische Szenario invalidieren.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

