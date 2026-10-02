Evernorth wird zur größten börsennotierten XRP-Treasury. Wie viel von dem neuen Kapital in neue Käufe fließt, ist allerdings noch unklar.

Die Aktionäre der börsennotierten Mantelgesellschaft Armada Acquisition Corp. II haben dem Zusammenschluss mit dem XRP-Treasury-Unternehmen Evernorth zugestimmt. Damit ist eine der letzten großen Hürden des mehr als eine Milliarde US-Dollar schweren Deals überwunden und der Weg für den geplanten Nasdaq-Start frei.

Evernorth nennt Termin für Nasdaq-Start

Nach dem erfolgreichen Votum mit einer Zustimmung von fast 94 Prozent steht nun auch der weitere Fahrplan fest. Evernorth und Armada wollen ihre Fusion am 7. Oktober abschließen und bereits einen Tag später soll die Aktie unter dem Ticker XRPN erstmals an der Nasdaq gehandelt werden.

Armada Acquisition Corp. II shareholders have approved the business combination with Evernorth. Thank you to every shareholder who voted, and to the XRP community that has followed every step.



Expected next:



Oct 7: Closing

Oct 8: Nasdaq trading under XRPN



At closing, Evernorth… pic.twitter.com/TyYEHx6suq — evernorthxrp (@evernorthxrp) October 1, 2026

Mit dem Abschluss der Transaktion soll das Unternehmen über 473 Millionen XRP verfügen. Damit will sich Evernorth als börsengehandeltes Vehikel für Anleger positionieren, die über den traditionellen Aktienmarkt an der Entwicklung von XRP teilhaben wollen. Zudem ist das Unternehmen so zur größten börsennotierten Treasury aufgestiegen, deren Strategie ausschließlich auf XRP ausgerichtet ist.

300 Millionen US-Dollar fließen an Evernorth

Darüber hinaus erwartet Evernorth eine weitere Finanzierung in Höhe von 300 Millionen US-Dollar an Bruttoerlösen aus dem Zusammenschluss. 225 Millionen US-Dollar davon stammen aus privaten Finanzierungsrunden, weitere 30 Millionen aus Wandelanleihen und 48 Millionen US-Dollar aus den Mitteln der Mantelgesellschaft.

Das Kapital soll allerdings nicht ausschließlich für weitere XRP-Käufe eingesetzt werden. Ein Teil dient auch dazu, die operative Infrastruktur der Treasury aufzubauen und XRP-Bestände aktiv innerhalb des XRP-Ökosystems einzusetzen, um zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Gelingt der Zusammenschluss wie geplant, startet das Unternehmen am 8. Oktober unter dem Ticker XRPN an der Nasdaq.