Viele Altcoins starten mit der Hoffnung, Bitcoin zu schlagen. Im Langzeitvergleich bleibt davon oft wenig übrig.

Der Altcoin-Hype vergeht – Bitcoin bleibt langfristig die stärkere Wahl

Der Altcoin-Hype vergeht – Bitcoin bleibt langfristig die stärkere Wahl

Altcoins versprechen oft genau das, was Bitcoin scheinbar nicht mehr bieten kann: extreme Gewinne in kurzer Zeit. Wenn einzelne Coins plötzlich um Hunderte Prozent steigen, wirkt Bitcoin schnell wie die langweilige Wahl. Auf längere Sicht zeigt sich aber immer wieder, dass viele dieser vermeintlichen Chancen deutlich teurer erkauft werden, als zunächst scheinen mag.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Jederzeit kündbar Flexibel testen 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.