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Der Altcoin-Hype vergeht – Bitcoin bleibt langfristig die stärkere Wahl

Viele Altcoins starten mit der Hoffnung, Bitcoin zu schlagen. Im Langzeitvergleich bleibt davon oft wenig übrig.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze und Altcoin-Münzen

Beitragsbild: KI-generiert

 | Viele Altcoin-Projekte scheitern bereits nach kürzester Zeit

Altcoins versprechen oft genau das, was Bitcoin scheinbar nicht mehr bieten kann: extreme Gewinne in kurzer Zeit. Wenn einzelne Coins plötzlich um Hunderte Prozent steigen, wirkt Bitcoin schnell wie die langweilige Wahl. Auf längere Sicht zeigt sich aber immer wieder, dass viele dieser vermeintlichen Chancen deutlich teurer erkauft werden, als zunächst scheinen mag.

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