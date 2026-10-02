Donald Trump lädt erneut die größten Käufer seines Memecoins zum Dinner. Schon die früheren Treffen sorgten für Korruptionsvorwürfe.

Donald Trump lädt erneut zu einem exklusiven Dinner für seine größten Memecoin-Investoren. Angesetzt ist das Event für den 22. November im National Golf Club bei Washington. Wer teilnehmen darf, entscheidet sich erneut anhand der Höhe der Memecoin-Bestände.

NEW: The top $TRUMP Coin holders will have a GALA DINNER WITH PRESIDENT TRUMP & 3 SUPERSTARS on Nov 22nd at the BEAUTIFUL Trump National Club in Washington, D.C. It will be a night to remember! Thank You! And Have Fun!



Click Here For Details:https://t.co/iNycn8BlCG — TrumpMeme (@GetTrumpMemes) October 1, 2026

Für das Dinner qualifizieren sich laut den offiziellen Teilnahmebedingungen die 185 größten TRUMP-Halter. Die Rangliste wird am 12. November festgelegt. Für die 29 bestplatzierten Teilnehmer ist zudem ein VIP-Empfang vorgesehen.

Von Korruptionsvorwürfen überschattet

Es ist bereits das dritte Treffen dieser Art. Im Mai 2025 empfing Trump die 220 größten Token-Holder, im April dieses Jahres folgte ein weiteres Event in Mar-a-Lago. Seit dem ersten Dinner begleiten Korruptionsvorwürfe die Veranstaltungen. Kritiker werfen Trump vor, persönliche Treffen faktisch an hohe Investitionen in seinen eigenen Memecoin zu knüpfen.

Schon das erste Dinner im Mai 2025 hatte in Washington eine politische Debatte ausgelöst. Demokratische Abgeordnete forderten damals Untersuchungen und strengere Regeln für private Krypto-Geschäfte des Präsidenten. Wie das Treffen verlief und warum es für Kritik sorgte, lest ihr hier: Skandal um Memecoin-Event: Trumps (fast) perfektes Dinner