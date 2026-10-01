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Bitcoin-Kurs: Behält die bullishe Statistik für Oktober recht?

Bitcoin rangiert impulslos im Bereich der 84.000 US-Dollar. Steigende Zinsen auf US-Staatsanleihen gepaart mit einem starken US-Dollar verhinderten zuletzt den bullishen Durchmarsch. Diese Kursmarken rücken in den Fokus.

Stefan Lübeck
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Drei Bitcoin-Münzen stehen vor einem Kurschart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin (BTC) notiert in Schlagdistanz zum Vormonatshoch

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin tendiert in den letzten sieben Tagen richtungslos seitwärts. Der Ausbruch über die Schlüsselmarke bei 84.410 US-Dollar lässt vorerst auf sich warten. Nach einem starken Handelsmonat September befinden sich die Bullen zum Start des historisch starken Monats Oktober jedoch weiterhin in Lauerstellung. Die folgenden Kursniveaus auf Ober- und Unterseite dürften in den kommenden Wochen entscheidend werden.

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