Die Krypto-Leitwährung Bitcoin tendiert in den letzten sieben Tagen richtungslos seitwärts. Der Ausbruch über die Schlüsselmarke bei 84.410 US-Dollar lässt vorerst auf sich warten. Nach einem starken Handelsmonat September befinden sich die Bullen zum Start des historisch starken Monats Oktober jedoch weiterhin in Lauerstellung. Die folgenden Kursniveaus auf Ober- und Unterseite dürften in den kommenden Wochen entscheidend werden.
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