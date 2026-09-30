Erster Spot ETF auf NEAR startet: Kurs auf Jahreshoch

Bitwise bringt den ersten Spot ETF auf NEAR an den Markt. Anleger schicken den Kurs derweil auf ein Jahreshoch.

Der NEAR-Kurs baut seine jüngste Erholung weiter aus. Mit einem Tagesplus von rund elf Prozent zählt der Token zu den stärksten Performern unter den größeren Kryptowährungen. Das Wochenplus wächst damit auf knapp 16 Prozent an. Rückenwind kommt nicht nur vom Marktumfeld, sondern wohl auch vom Handelsstart des ersten US-Spot ETFs auf NEAR.

Erster Spot-ETF gelauncht

Bitwise hat den Fonds unter dem Kürzel NRR an der NYSE Arca gelistet. Der Spot ETF eröffnet US-Anlegern erstmals einen regulierten Zugang zur Kryptowährung über ein klassisches Wertpapierdepot. Zusätzlich sollen die im Fonds gehaltenen Token gestakt werden, wodurch der Fonds laufende Erträge erzielen kann.

“NEAR steht an der Schnittstelle der beiden größten Technologietrends unserer Zeit: Künstliche Intelligenz und Kryptowährungen”, sagte Matt Hougan, Chief Investment Officer von Bitwise, in einer Unternehmensmitteilung. “Mit dem ETF erhalten Anleger einen einfachen Zugang zu dieser Entwicklung, noch bevor sie den Massenmarkt erreicht”.

NEAR nimmt Kurs auf das nächste Widerstandslevel

Charttechnisch bleibt NEAR in einer guten Ausgangslage. Der Kurs behauptet sich oberhalb des EMA20 und konnte in den vergangenen Tagen seine jüngsten Kursgewinne bislang verteidigen. Der RSI bewegt sich mit rund 51 Punkten im neutralen Bereich und signalisiert damit, dass der jüngste Kursanstieg bislang nicht auf übermäßiger Kaufdynamik beruht.

Ob die Rally weitergeht, dürfte sich an zwei Marken entscheiden. Oberhalb von 5,335 US-Dollar hätte NEAR die Chance, den nächsten Aufwärtsimpuls einzuleiten. Fällt der Kurs dagegen unter 4,754 US-Dollar zurück, könnte sich eine Korrektur zunächst ausweiten. Solange der EMA20 verteidigt wird, spricht das Chartbild jedoch weiterhin für eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends.

Bullishes Szenario

Ein nachhaltiger Ausbruch über 5,335 US-Dollar und anschließend 5,578 US-Dollar wäre ein starkes Kaufsignal. Steigt gleichzeitig das Handelsvolumen und zieht der RSI über die Marke von 55 an, könnte die Rallye in Richtung 6,20 US-Dollar fortgesetzt werden.

Neutrales Szenario

Das wahrscheinlichste Szenario ist derzeit eine Seitwärtsbewegung. In diesem Fall würde sich NEAR zunächst zwischen 4,75 und 5,33 US-Dollar einpendeln. Der RSI spricht mit seinem neutralen Niveau dafür, dass der Markt den jüngsten Kursanstieg zunächst verarbeitet, ohne den Aufwärtstrend zu gefährden.

Bearishes Szenario

Auf der Unterseite bleibt die Marke von 4,754 US-Dollar die entscheidende Unterstützung. Geht sie verloren, dürfte sich die Korrektur zunächst bis in den Bereich von 4,20 US-Dollar ausweiten. Zusätzliche Schwächesignale wären ein Rutsch des RSI unter 45 sowie ein nachhaltiger Fall unter den EMA20.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.