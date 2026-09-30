Robinhood baut sein Trading-Angebot um. Künftig sollen US-Kunden rund um die Uhr Aktien handeln und KI-Agenten eigenständig traden lassen können.

Robinhood bringt 24/7-Handel und KI-Trading in die App

Robinhood bringt 24/7-Handel und KI-Trading in die App

Trading rund um die Uhr

Robinhood hat auf seinem HOOD Summit 2026 mehrere neue Funktionen für seine Trading-Plattform angekündigt. Das Unternehmen will demnach ausgewählte US-Aktien und ETFs künftig rund um die Uhr handelbar machen und KI-Agenten direkt in seine App integrieren. Hinzu kommen erstmals Perpetual Futures auf mehrere Kryptowährungen.

Ohne Pause traden

Der geplante 24/7-Handel soll Anfang 2027 starten und auch das Wochenende einschließen. Zunächst ist das Angebot auf ausgewählte Aktien und ETFs begrenzt. Robinhood wartet dafür noch auf die regulatorische Freigabe.

Mit “Robinhood Agents” stellte das Unternehmen auf dem Summit zudem eine neue Funktion für den automatisierten Handel vor. Die KI kann dabei selbst nach Handelsmöglichkeiten suchen und Trades ausführen.

Robinhood bringt KI-Agenten in die App

Seit Mai lassen sich bereits externe KI-Agenten mit der Plattform verbinden. Nach Angaben von Robinhood haben mehr als 150.000 Kunden entsprechende Konten eröffnet. Nun hält die Funktion Einzug in die Robinhood-App.

Geplant sind außerdem sogenannte “Loops”, mit denen sich Handelsaufträge dauerhaft ausführen lassen. Auch das Krypto-Angebot soll erweitert werden. In den kommenden Monaten will der Finanzdienstleister bald Perpetual Futures auf Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Dogecoin, Cardano, Chainlink und Hyperliquid anbieten.

KI-Agenten sind für Robinhood schon länger Teil der eigenen Produktentwicklung. Auch die Robinhood Chain wurde von Beginn an für deren Einsatz konzipiert. Krypto-Chef Johann Kerbrat erklärte im August im BTC-ECHO Interview, wie das Unternehmen seine Infrastruktur darauf vorbereitet und welche Rolle die eigene Blockchain dabei spielt. Mehr dazu hier: “Wir haben die Chain sowohl für Menschen als auch für KI-Agenten gebaut”