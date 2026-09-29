HBAR profitiert von einer neuen Partnerschaft rund um KI und digitale Identitäten. Dahinter steckt ein konkreter Anwendungsfall auf Hedera.

Hedera-Kursrallye nach Partnerschaft – wie hoch kann HBAR noch steigen?

Hedera-Kursrallye nach Partnerschaft – wie hoch kann HBAR noch steigen?

The Hashgraph Group bringt seine Identitätslösung IDTrust in den IBM Cloud Catalog. Damit können Unternehmenskunden von IBM die auf Hedera basierende Software direkt als SaaS nutzen, um Identitäten und Berechtigungen von KI-Agenten zu prüfen.

Hintergrund ist der wachsende Einsatz autonomer KI-Agenten, die Verträge verhandeln, Daten verarbeiten oder Transaktionen ausführen können. Unternehmen müssen deshalb nachvollziehen können, welcher Agent tatsächlich autorisiert ist und welche Rechte er besitzt. Die Partnerschaft mit IBM verschafft IDTrust Zugang zu einem großen Unternehmenskundenkreis und macht die Lösung zu einer der ersten kommerziellen Hedera-Anwendungen auf einem großen Cloud-Marktplatz. Kann die Partnerschaft dem HBAR-Kurs weiteren Auftrieb geben?

Hedera Struktur und Trend

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 0,11538 US-Dollar und 0,13096 US-Dollar (High/Low der letzten 3–6 4h-Candles). Der aktuelle Schlusskurs von 0,11783 US-Dollar liegt leicht über dem Schlusskurs des Vortags (0,11752 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt circa 5,1 Milliarden US-Dollar und gibt dem Kurswert im Krypto-Universum Gewicht.

Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20 (0,10715 US-Dollar) und zeigt eine Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs seit dem Ausbruch am 20.09., was eine kurzfristige Aufwärtsstruktur bestätigt. Wichtige Unterstützung liegt bei rund 0,09450 US-Dollar (Fibonacci/Cluster), unmittelbare Käuferstütze bei 0,116–0,117 US-Dollar; Widerstände sind 0,12561 US-Dollar und das Zwischenhoch bei 0,13096 US-Dollar. Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 verbleibt, bleibt die technische Marktlage kurzfristig bullish.

Momentum Hedera-Analyse

Der RSI (14) liegt bei circa 75,33 und signalisiert kurzfristige Überkauftheit. Das Histogramm zeigt nach dem starken Anstieg eine Beschleunigungs-Abnahme, was auf eine Abschwächung des kurzfristigen Aufwärtsimpulses hinweist.

Volatilität und Risiko

Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt aktuell etwa 0,04909 US-Dollar (Upper 0,12807 US-Dollar / Lower 0,07898 US-Dollar), was deutlich erhöhte Schwankungen widerspiegelt. Der Markt befindet sich in einer volatilen Ausbruchs-Phase mit beginnender partieller Konsolidierung, dadurch erhöht sich das Risiko für Anleger kurzfristig.

Kurzfristige Prognose Hedera – Fazit

Kurzfristig bleibt die Prognose für HBAR tendenziell bullish, aber mit erhöhtem Risiko aufgrund überkaufter Momentum-Indikatoren. Unterstützungen liegen bei 0,09450 US-Dollar (Fibonacci) und kurzfristig bei 0,116 US-Dollar; Widerstände bei 0,12561 US-Dollar und 0,13096 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,1256–0,1310 US-Dollar würde den Aufwärtstrend bestätigen, während ein Rutsch unter 0,0945 US-Dollar das Szenario in Richtung bedeutenderer Rücksetzer kippen würde.

Neutrales Szenario

Im neutralen Szenario liegt die Wahrscheinlichkeit bei 30 Prozent. Dafür müsste der RSI unter 60 fallen, der Kurs sich der Fibonacci-Marke bei 0,094498 US-Dollar annähern und der EMA-20 in Richtung der aktuellen Preiszone laufen. Das Kursziel liegt zwischen 0,094498 und 0,116 US-Dollar.

Bullishes Szenario

Im bullischen Szenario liegt die Wahrscheinlichkeit bei 50 Prozent. Entscheidend wäre ein Schlusskurs über 0,12561 US-Dollar bei steigendem Volumen, während der RSI über 70 bleibt und sich dort stabilisiert. Das Kursziel liegt zwischen 0,12561 und 0,15 US-Dollar.

Bearishes Szenario

Im bearishen Szenario liegt die Wahrscheinlichkeit bei 20 Prozent. Dafür müsste der RSI deutlich unter 50 fallen, der EMA-20 als Unterstützung verloren gehen und der Kurs unter 0,09450 US-Dollar abrutschen. Das Kursziel liegt zwischen 0,073 und 0,094498 US-Dollar.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.