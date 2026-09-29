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Coinbase erhält wichtige US-Zulassung: Alle Hintergründe

Das Unternehmen baut seine Derivate-Infrastruktur weiter aus. Die neue CFTC-Zulassung bringt mehr Kontrolle über die eigene Abwicklung.

Josip Filipovic
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Beitragsbild: picture alliance

 | Coinbase ist eine der größten Krypto-Börsen der Welt

Coinbase hat von der US-Derivateaufsicht Commodity Futures Trading Commission (CFTC) grünes Licht für eine eigene Clearingstelle bekommen. Damit kann das Unternehmen vollständig besicherte Futures, Optionen auf Futures und Swaps künftig selbst abwickeln. Praktisch bedeutet das: Coinbase muss bei einem größeren Teil seines Derivategeschäfts nicht mehr auf externe Abwickler zurückgreifen.

Die neue Einheit heißt Coinbase Clearing LLC und ergänzt die bereits bestehende Derivatebörse sowie den Futures-Broker des Unternehmens. Eine Clearingstelle steht im Handel zwischen Käufer und Verkäufer und sorgt dafür, dass Geschäfte auch dann sauber abgewickelt werden, wenn eine Seite ausfällt. Gehebelte Produkte sind von der neuen Genehmigung allerdings ausgenommen.

Coinbase holt die Abwicklung ins eigene Haus

In der Konsequenz kontrolliert das Unternehmen jetzt mehr Teile seiner Derivate-Infrastruktur selbst. “Mit der heutigen Genehmigung durch die CFTC ist die durchgängige Derivate-Infrastruktur von Coinbase nun vollständig. Damit können wir weitere regulierte Derivateprodukte mit nativen USDC-Sicherheiten und einer Abwicklung rund um die Uhr auf den Markt bringen”, erklärt Molly Abraham, General Counsel von Coinbase.

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In den USA bietet die Plattform bereits regulierte Futures auf Bitcoin und Ether sowie auf Rohstoffe und Aktienindizes an. Dazu kommen länger laufende Krypto-Futures, die ebenfalls über die bestehende Derivatebörse gehandelt werden. Auch andere große Krypto-Anbieter verfolgen diesen Weg. Kraken-Mutter Payward hatte dieses Jahr Bitnomial übernommen und sich damit ebenfalls eine regulierte US-Derivatebörse, eine Clearingstelle und ein Futures-Brokerage ins eigene Haus geholt.

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