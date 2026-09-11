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Boden schon erreicht? 

Brian Armstrong sieht Bitcoin vor einer wichtigen neuen Marktphase

Der Coinbase-Chef blickt bereits auf das kommende Jahr. Dabei nennt er mehrere Bereiche, denen er besonders großes Wachstum zutraut.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Brian Armstrong

Beitragsbild: picture alliance

 | Coinbase gilt als eine der größten Krypto-Börsen der Welt

Coinbase-CEO Brian Armstrong zeigt sich für Bitcoin sehr optimistisch. Im Gespräch mit Bloomberg erklärte er, dass Bitcoin seiner Ansicht nach den Boden im aktuellen Zyklus bereits erreicht habe. Nach dem deutlichen Rückgang vom Hoch im Oktober 2025 rechnet Armstrong nun damit, dass sich der Kurs in den kommenden ein bis zwei Jahren wieder nach oben entwickelt.

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Seine Einschätzung begründet er vor allem mit dem bekannten Vierjahreszyklus von Bitcoin. “Ich persönlich glaube, dass wir in diesem Zyklus den Tiefpunkt des Bitcoin-Kurses erreicht haben”, sagte Armstrong und verwies darauf, dass der nächste Halving-Zyklus näher rückt.

Bitcoin ist nicht alles

Armstrong macht allerdings deutlich, dass die Krypto-Branche längst nicht mehr allein vom Bitcoin-Kurs abhängt. Stablecoins sieht er als einen der größten Wachstumstreiber der kommenden Jahre: Auf Base sei das Zahlungsvolumen mit Stablecoins im Jahresvergleich um rund 700 Prozent gestiegen, während der gesamte Stablecoin-Markt seiner Einschätzung nach bis 2030 auf rund drei Billionen US-Dollar wachsen könnte.

Auch für Coinbase selbst soll dieser Bereich deutlich wichtiger werden. Armstrong erklärte, dass etwa die Hälfte der Einnahmen des Unternehmens inzwischen aus Abonnements und Dienstleistungen stammt, wobei Stablecoins einen wesentlichen Teil davon ausmachen. Neben Stablecoin-Zahlungen zählt er tokenisierte Aktien zu den Bereichen, von denen er sich 2027 besonders viel verspricht.

Die Chancen einer Verabschiedung sind aktuell relativ gering / Quelle: Polymarket

Den CLARITY Act bezeichnete er als nahezu entscheidungsreif und verwies auf eine anstehende Abstimmung im Senat. Sollte das Gesetz nicht verabschiedet werden, erwartet er dennoch neue Vorgaben von SEC und CFTC, wodurch Unternehmen seiner Ansicht nach schon bald mehr regulatorische Sicherheit bekommen könnten.

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