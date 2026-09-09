Bitcoin-Kurs vor der Korrektur? Diese Zone könnte jetzt Käufer anlocken

Nach dem starken Lauf der vergangenen Wochen hängt Bitcoin in einer Zone fest, an der es zuletzt bereits starke Gegenwehr von den Bären gab. Sollte der Kurs von hier ausgehend nochmal zurückkommen, müsste das aber nicht zwangsläufig schlecht sein. Etwas tiefer zeichnen sich schon jetzt Bereiche ab, in denen das Käuferlager wieder Oberwasser bekommen könnte. Ein Blick ins Orderbuch und auf die Daten der kurzfristigen Anleger zeigt klar, wann eine Korrektur aufgefangen werden könnte.
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