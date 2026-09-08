Bitmine kauft seit 15 Monaten jede Woche Ethereum und steht kurz vor dem selbst gesteckten Ziel. Der Kursverfall hinterlässt in der Bilanz allerdings deutliche Spuren.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitmine hat 28.086 Ethereum gekauft und hält nun 5.929.198 ETH. â³

Trotz eines Verlusts von 5,1 Milliarden US-Dollar setzt das Unternehmen auf eine langfristige Treasury-Strategie.

Chairman Tom Lee erwartet Impulse durch Tokenisierung und KI-Agenten für den kommenden Zyklus.

85 Prozent der Bestände sind gestaked, mit jährlichen Einnahmen von 330 Millionen US-Dollar. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Bitmine hat in den letzten Wochen 28.086 Ethereum gekauft und hält damit 5.929.198 ETH. Das entspricht 4,9 Prozent des gesamten Angebots von 122 Millionen Token und 97 Prozent des selbst ernannten Ziels von fünf Prozent. Das teilte das Unternehmen am 8. September mit. Zum Stichtag 7. September lag der Wert der Ethereum-Bestände bei rund 14,79 Milliarden US-Dollar, gerechnet mit einem Kurs von 2.495 US-Dollar je ETH. Hinzu kommen 211 Bitcoin sowie 593 Millionen US-Dollar in Bargeld und marktgängigen Wertpapieren.

Ethereum-Kauf jede Woche seit 15 Monaten

Bitmine kauft seit dem Start der Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 wöchentlich Ether. In der Vorwoche waren es 53.501 Token. Geführt wird das Unternehmen von Chairman Tom Lee, Mitgründer von Fundstrat. Zu den Investoren zählen unter anderem ARK Invest, Founders Fund, Pantera, Kraken, DCG und Galaxy Digital. Von den Beständen sind 5.067.309 ETH gestaked, rund 85 Prozent. Die jährlichen Staking-Einnahmen beziffert Bitmine auf 330 Millionen US-Dollar bei einer aktuellen Rendite von 2,61 Prozent. Abgewickelt wird das Staking über die hauseigene Plattform MAVAN.

Tom Lee begründet die Strategie mit dem Verhältnis von Ether zu Bitcoin. Dieses sei in früheren Zyklen jeweils durch neue Anwendungen gestiegen, zunächst durch ICOs, später durch NFTs und zuletzt durch Stablecoins. Für den kommenden Zyklus erwartet Lee Impulse durch die Tokenisierung an der Wall Street und durch KI-Agenten, die Blockchains nutzen. Der Kursverfall bei Ethereum belastet die Bilanz allerdings erheblich. Nach Daten von Dropstab liegen die unrealisierten Verluste auf den ETH-Beständen bei 5,1 Milliarden US-Dollar. Der Ether-Kurs ist seit Jahresbeginn um 16 Prozent gefallen und notierte am Dienstag bei 2.469 US-Dollar.