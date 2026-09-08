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Trotz 5,1 Milliarden US-Dollar Verlust: Bitmine kauft weiter Ethereum

Bitmine kauft seit 15 Monaten jede Woche Ethereum und steht kurz vor dem selbst gesteckten Ziel. Der Kursverfall hinterlässt in der Bilanz allerdings deutliche Spuren.

Ludwig Schlick
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Das Bild zeigt Tom Lee

Beitragsbild: Fotomontage

 | Bitmine hält mehr Ether als jedes andere börsennotierte Unternehmen

Bitmine hat in den letzten Wochen 28.086 Ethereum gekauft und hält damit 5.929.198 ETH. Das entspricht 4,9 Prozent des gesamten Angebots von 122 Millionen Token und 97 Prozent des selbst ernannten Ziels von fünf Prozent. Das teilte das Unternehmen am 8. September mit. Zum Stichtag 7. September lag der Wert der Ethereum-Bestände bei rund 14,79 Milliarden US-Dollar, gerechnet mit einem Kurs von 2.495 US-Dollar je ETH. Hinzu kommen 211 Bitcoin sowie 593 Millionen US-Dollar in Bargeld und marktgängigen Wertpapieren.

Ethereum-Kauf jede Woche seit 15 Monaten

Bitmine kauft seit dem Start der Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 wöchentlich Ether. In der Vorwoche waren es 53.501 Token. Geführt wird das Unternehmen von Chairman Tom Lee, Mitgründer von Fundstrat. Zu den Investoren zählen unter anderem ARK Invest, Founders Fund, Pantera, Kraken, DCG und Galaxy Digital. Von den Beständen sind 5.067.309 ETH gestaked, rund 85 Prozent. Die jährlichen Staking-Einnahmen beziffert Bitmine auf 330 Millionen US-Dollar bei einer aktuellen Rendite von 2,61 Prozent. Abgewickelt wird das Staking über die hauseigene Plattform MAVAN.

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Tom Lee begründet die Strategie mit dem Verhältnis von Ether zu Bitcoin. Dieses sei in früheren Zyklen jeweils durch neue Anwendungen gestiegen, zunächst durch ICOs, später durch NFTs und zuletzt durch Stablecoins. Für den kommenden Zyklus erwartet Lee Impulse durch die Tokenisierung an der Wall Street und durch KI-Agenten, die Blockchains nutzen. Der Kursverfall bei Ethereum belastet die Bilanz allerdings erheblich. Nach Daten von Dropstab liegen die unrealisierten Verluste auf den ETH-Beständen bei 5,1 Milliarden US-Dollar. Der Ether-Kurs ist seit Jahresbeginn um 16 Prozent gefallen und notierte am Dienstag bei 2.469 US-Dollar.

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