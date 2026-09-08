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Ex-Prüfer erklärt 

Krypto-Steuern: Wenn das Finanzamt die Gewinne prüft

Gewinne mit Krypto gemacht – und jetzt prüft das Finanzamt? Experten zeigen, was die Behörden dürfen und wo Grenzen sind.

Daniel Hoppmann
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Das Bild zeigt die Zentrale des Finanzamts Essen-NordOst und Essen-Süd.

Beitragsbild: picture alliance

 | So geht der Fiskus vor

Kaum ein Instrument des Fiskus wirkt so stark wie die Steuerprüfung – und kaum eine Lage ist für Krypto-Investoren unangenehmer. Was geschieht, wenn die Behörde tatsächlich aktiv wird? Steuerexperten erklären, weshalb Kontrollen im Krypto-Bereich künftig häufiger werden dürften und wie Anleger im Ernstfall reagieren sollten.

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