OpenAI, Anthropic und Co. bekommen ernsthafte Konkurrenz aus dem Reich der Mitte. Gestartet wurde der China-Trend zunächst von DeepSeek. Mit Kimi K3 steht nun ein noch stärkerer Herausforderer bereit. Derweil meldet sich XRP nach einem schwierigen Sommer im Rahmen der Krypto-Erholung lautstark zurück. Noch vor wenigen Wochen drohte der XRP‑Kurs unter die Marke von 1 US-Dollar zu rutschen, dann sprang er so schnell nach oben, dass selbst Bitcoin nicht mithalten konnte. Wie beurteilen Chinas Top-KIs jetzt die die XRP‑Kursentwicklung in den nächsten Monaten? Wir haben sie nach drei Szenarien bis Januar 2027 gefragt – die Prognosen dürften viele Anleger erstaunen.
- Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
- Fakten statt Fake News
- Unabhängige & sachliche Berichterstattung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden