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XRP-Prognose bis 2027: Diesen XRP-Kurs erwarten die Top-KI-Modelle aus China

Chinas KI-Modelle holen gegenüber den großen US-Chatbots rasant auf. Aber wie schätzen Kimi, DeepSeek und Doubao die weitere XRP-Kursentwicklung ein? Drei Szenarien vom Worst Case bis zum Best Case.

Tobias Zander
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XRP-Münze vor China-KI-Symbolik

Beitragsbild: KI-generiert

 | So schätzen Chinas führende KI-Modelle die XRP-Kursentwicklung ein

OpenAI, Anthropic und Co. bekommen ernsthafte Konkurrenz aus dem Reich der Mitte. Gestartet wurde der China-Trend zunächst von DeepSeek. Mit Kimi K3 steht nun ein noch stärkerer Herausforderer bereit. Derweil meldet sich XRP nach einem schwierigen Sommer im Rahmen der Krypto-Erholung lautstark zurück. Noch vor wenigen Wochen drohte der XRP‑Kurs unter die Marke von 1 US-Dollar zu rutschen, dann sprang er so schnell nach oben, dass selbst Bitcoin nicht mithalten konnte. Wie beurteilen Chinas Top-KIs jetzt die die XRP‑Kursentwicklung in den nächsten Monaten? Wir haben sie nach drei Szenarien bis Januar 2027 gefragt – die Prognosen dürften viele Anleger erstaunen.

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