Chinas KI-Modelle holen gegenüber den großen US-Chatbots rasant auf. Aber wie schätzen Kimi, DeepSeek und Doubao die weitere XRP-Kursentwicklung ein? Drei Szenarien vom Worst Case bis zum Best Case.

XRP-Prognose bis 2027: Diesen XRP-Kurs erwarten die Top-KI-Modelle aus China

XRP-Prognose bis 2027: Diesen XRP-Kurs erwarten die Top-KI-Modelle aus China

OpenAI, Anthropic und Co. bekommen ernsthafte Konkurrenz aus dem Reich der Mitte. Gestartet wurde der China-Trend zunächst von DeepSeek. Mit Kimi K3 steht nun ein noch stärkerer Herausforderer bereit. Derweil meldet sich XRP nach einem schwierigen Sommer im Rahmen der Krypto-Erholung lautstark zurück. Noch vor wenigen Wochen drohte der XRP‑Kurs unter die Marke von 1 US-Dollar zu rutschen, dann sprang er so schnell nach oben, dass selbst Bitcoin nicht mithalten konnte. Wie beurteilen Chinas Top-KIs jetzt die die XRP‑Kursentwicklung in den nächsten Monaten? Wir haben sie nach drei Szenarien bis Januar 2027 gefragt – die Prognosen dürften viele Anleger erstaunen.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Jederzeit kündbar Flexibel testen 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.