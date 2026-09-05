Eine neue Altcoin-Season könnte den Markt erneut kräftig durchmischen. Entscheidend dürfte sein, welche Projekte mehr bieten als nur Hoffnung auf steigende Kurse.

Diese 4 Altcoins könnten 2026 den gesamten Krypto-Markt weit hinter sich lassen

Diese 4 Altcoins könnten 2026 den gesamten Krypto-Markt weit hinter sich lassen

Nach Monaten voller Verluste wächst bei vielen Anlegern die Hoffnung auf die nächste Altcoin-Rallye. Entscheidend wird sein, welche Projekte auch abseits kurzfristiger Kursbewegungen überzeugen können. Einige haben sich trotz Bärenmarktes eine starke Ausgangslage erarbeitet und heben sich damit vom Rest ab. Doch welche Coins bringen dafür wirklich die besten Voraussetzungen mit?

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