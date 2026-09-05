Nach Monaten voller Verluste wächst bei vielen Anlegern die Hoffnung auf die nächste Altcoin-Rallye. Entscheidend wird sein, welche Projekte auch abseits kurzfristiger Kursbewegungen überzeugen können. Einige haben sich trotz Bärenmarktes eine starke Ausgangslage erarbeitet und heben sich damit vom Rest ab. Doch welche Coins bringen dafür wirklich die besten Voraussetzungen mit?
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