Die Aktivität auf dem XRP Ledger geht deutlich zurück. Innerhalb eines Jahres ist rund jeder vierte aktive Account verschwunden.

Auf dem XRP Ledger sind deutlich weniger Accounts aktiv als noch vor einem Jahr. Im zweiten Quartal führten durchschnittlich 16.587 Accounts pro Tag Transaktionen durch, rund 25 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Auch die Zahl neuer Accounts ging um etwa ein Viertel zurück. Das geht aus dem aktuellen “XRP Liquidity Report” des XRP-Treasury-Unternehmens Evernorth hervor.

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