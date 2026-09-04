XRP hat sich zuletzt mit ordentlich Schwung zurückgemeldet und einen großen Teil der vorherigen Korrektur wieder aufgeholt. Rückenwind kam dabei auch vom Makro-Umfeld. Nach Aussagen von Fed-Gouverneur Christopher Waller gingen die Erwartungen an eine mögliche Zinserhöhung im September wieder zurück, gleichzeitig kamen auch die Renditen der US-Staatsanleihen etwas zurück. Auch bei XRP selbst gibt es einige Daten, die zur aktuellen Stärke passen. Die Bestände auf Binance gehen weiter zurück und auch beim Verhalten der Anleger zeigt sich, dass viele ihre Coins aktuell eher halten als verkaufen. Dazu arbeitet sich der Kurs wieder an eine Zone heran, an der die letzte Rally erst einmal gestoppt wurde.
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