Arthur Hayes erwartet einen massiven Bitcoin-Kurszuwachs in den nächsten vier Jahren. Warum der Krypto-Milliardär jetzt trotzdem auf Ethereum setzt.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Arthur Hayes prognostiziert einen Bitcoin-Kurs von 1 Million US-Dollar bis 2030. â³

Er bevorzugt derzeit Ethereum als Investition und erwartet eine erhebliche Kurssteigerung. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Bullishe Krypto-Prognosen sind für BitMex-Mitgründer Arthur Hayes kein Neuland. Doch der jüngste Bitcoin-Ausblick des 41-Jährigen ist auch für seine Verhältnisse außerordentlich bullish. Ein Zusammenbruch der KI-Blase, eine massive Geldschöpfung und eine mögliche Steuerung der US-Zinsstrukturkurve könnten den Bitcoin-Kurs laut Hayes bis 2030 auf 1 Million US-Dollar hieven. “Die Voraussetzungen sind gegeben. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich glaube daher, dass die 58.000 US-Dollar wahrscheinlich den Tiefpunkt bei Bitcoin markierten und der Kurs nun in dieser ‘Hate-Fuck-Rally‘’ langsam weiter steigen wird.”

In der neuen Episode von “Trade Secrets” führt der Krypto-Milliardär gegenüber Cointelegraph weiter aus, dass er selbst derzeit trotzdem bevorzugt Ethereum kaufen würde, weil er davon ausgehe, dass sich der ETH-Kurs “ziemlich schnell um das 3- bis 5-Fache“ erhöhen könnte. Sollte er recht haben, würde dies einen Ethereum-Preis von 7.500 bis 12.500 US-Dollar bedeuten. Die zweitgrößte Kryptowährung ist im Moment seine “erste Wahl”, noch vor Hyperliquid, weil Ethereum ein “besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis für einen überschüssigen Betrag an Fiat-Währung bietet, der in Kryptowährungen investiert werden soll”.

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Der Streit um die Bitcoin-Millionenprognose

Vor wenigen Wochen hatte 10x-Forschungsleiter Markus Thielen behauptet, dass ein Anstieg der Krypto-Leitwährung auf 1.000.000 US-Dollar in den kommenden vier Jahren vor einer “unüberwindbaren mathematischen Hürde” stehen würde. Um diese Marke zu erreichen, müsste das Bitcoin-Netzwerk seinen Berechnungen zufolge weitere 15 Billionen US-Dollar an Nettozuflüssen anziehen – etwa ein Viertel des Gesamtwerts des US‑Aktienmarktes. Eine derart massive Kapitalumschichtung in ein einzelnes digitales Asset innerhalb so kurzer Zeit entbehre jeder historischen Grundlage.

Indirekte Unterstützung erfährt Hayes hingegen von Binance-Gründer Changpeng “CZ” Zhao, der sich ebenfalls in die Debatte einmischte. Seiner Einschätzung nach könnte Bitcoin in Hinblick auf die Marktkapitalisierung sogar an Gold vorbeiziehen, was den BTC-Kurs auf mehr als 1,5 Millionen US-Dollar befördern würde. Allerdings wollte er sich nicht auf ein konkretes Jahr festlegen, sondern nur darauf, dass diese Entwicklung keine 25 Jahre brauchen wird: “Ich denke, es wird viel schneller gehen”.