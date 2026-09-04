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Makro-Wende 

“Digitales Gold”: Bitcoin entkoppelt sich von Tech-Aktien

Nach Interventionen am US-Anleihemarkt steigen Bitcoin und Gold jetzt im Gleichschritt. Die Korrelation erreicht das höchste Niveau seit 2020 – mit wichtigen Konsequenzen für Anleger.

Tobias Zander
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Bitcoin-Münze und Gold-Barren

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin und Gold marschieren jetzt gemeinsam

Ist Bitcoin doch schon digitales Gold? Regelmäßig verweisen BTC-Kritiker auf historische Kurseinbrüche von 50 bis 80 Prozent bei der Krypto-Leitwährung, aber eine aktuelle Bitwise-Analyse zeichnet ein anderes Bild. Nach Interventionen am US-Anleihemarkt zur Eindämmung steigender Renditen verzeichnete der BTC-Kurs seinen stärksten wöchentlichen Anstieg seit März 2024. Gold erlebte ebenfalls einen Preisanstieg, aber die Aktienmärkte gaben nach. Das Resultat: Die rollierende 90-Tage-Korrelation zwischen Bitcoin und Gold kletterte auf den höchsten Stand seit fast sechs Jahren.

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Im gleichen Atemzug fiel die Korrelation zwischen Bitcoin und dem US-Aktienindex auf ein Ein-Jahres-Tief, was die populäre These widerlegt, dass sich BTC einfach wie eine Tech-Aktie mit Hebel verhalte. Außerdem zeigt sich eine deutlich negative Korrelation zum US-Dollar-Index DXY. Dr. André Dragosch, Forschungsleiter bei Bitwise in Europa, betont: “Wenn es ernst wird und die makroökonomischen Kräfte stark wirken, unterscheiden Anleger immer weniger zwischen Bitcoin und Gold, sondern orientieren sich an den steigenden Risiken der Währungsentwertung.”

Wenn Bitcoin zu Gold aufschließt

Derzeit umfasst der Goldmarkt schätzungsweise 30 Billionen US-Dollar. Dieser Kapitalpool übertrifft das Risikokapital, das den Preis von Bitcoin über den Großteil seiner Existenz bestimmte, um ein Vielfaches. Wenn die Krypto-Leitwährung nun in diese Kategorie übergehen sollte, dann erfolgt die Preisbildung an einem deutlich größeren Maßstab. “Anleger fragen nicht mehr, ob sie Währungsentwertung mit Gold oder Bitcoin absichern. Sie sichern sich einfach mit beidem ab”, fasst Dragosch die Entwicklung zusammen.

Seite an Seite steigen Bitcoin und Gold auf Monatssicht I Quelle: TradingView

In den ersten 15 Jahren seines Bestehens handelte BTC überwiegend als spekulatives Risiko-Asset. Sollte der aktuelle Korrelationstrend mit dem Edelmetall jedoch anhalten, könnte die Entwicklung der kommenden Jahre grundlegend anders verlaufen. Wenn das Risiko staatlicher Eingriffe und einer schleichenden Entwertung von Fiatwährungen die Märkte dominiert, werden institutionelle Akteure Bitcoin zunehmend als verstärkte Variante des physischen Edelmetalls nutzen.

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