Die BIZ nutzt den XRP Ledger für fälschungssichere Wirtschaftsstatistiken. Warum der Ripple-Coin bei dem Experiment keine Rolle spielt.

XRP Ledger im BIZ-Test: So sollen Wirtschaftsdaten fälschungssicher werden

XRP Ledger im BIZ-Test: So sollen Wirtschaftsdaten fälschungssicher werden

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… BIZ untersucht den Einsatz des XRP Ledgers zur fälschungssicheren Sicherung von Wirtschaftsdaten.

Das Projekt zielt darauf ab, Sicherheitslücken im SDMX-Standard zu schließen.

Technische Parameter wie niedrige Gebühren und schnelle Verifizierung spielten eine entscheidende Rolle. â³

Die Studie erfüllt jedoch nicht die Erwartungen an eine erhöhte Nachfrage nach XRP. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Ein neues Arbeitsdokument der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) gibt sich überraschend Krypto-freundlich. Im “BIS Working Paper No. 1374” untersucht die Notenbank der Notenbanken den praktischen Einsatz des XRP Ledgers (XRPL), um offizielle Wirtschafts- und Finanzstatistiken fälschungssicher abzusichern. Die Forscher verankerten aber lediglich kryptografische Fingerabdrücke der Datensätze auf der Blockchain und kein sensibles Material.

Ihr primäres Ziel ist die Schließung einer Sicherheitslücke des SDMX-Standards, der global von Finanzinstitutionen zum Austausch makroökonomischer Daten verwendet wird. SDMX besitzt bislang keine native kryptografische Methode, um die Datenintegrität nach einer Weiterverteilung zu überprüfen.

Mithilfe von SHA3-512-Hashes bündelten die Wissenschaftler nun mehrere Datensätze in einem Merkle-Baum und verankerten den daraus resultierenden Root-Wert auf der XRPL-Blockchain. Über signierte Verifiable Credentials lässt sich die Authentizität der Daten anschließend mit einer einzigen Abfrage zweifelsfrei bestätigen.

Kein Rückenwind für den XRP-Kurs

Auf den XRP Ledger fiel die Wahl vor allem aufgrund der technischen Parameter. Niedrige Transaktionsgebühren, eine schnelle Konsensfindung sowie die breite Verfügbarkeit von Entwicklerressourcen gaben laut BIZ den Ausschlag. Während der Testläufe erreichte das System eine mediane Publikationszeit von 3 bis 5 Sekunden und eine Verifizierungszeit von nur 1 bis 2 Sekunden.

Anlegerhoffnungen auf einen direkten Nachfrageimpuls für den Ripple-Coin (XRP) erfüllt die Studie allerdings nicht. Jede Verankerungstransaktion erforderte im Testaufbau nur einen Minimalbetrag von 10 Drops (0,00001 XRP), um die rein technischen Validierungsregeln des Netzwerks zu bedienen. Der Token fungierte daher ausschließlich als notwendiges Gebühreninstrument und nicht als gehandelter Vermögenswert oder Recheneinheit. Das bestätigt eines der größten XRP-Probleme dieser Tage: “Warum Ripple einen Token immer weniger braucht“.