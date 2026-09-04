App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade ohne Eigenrisiko
Zeige deine Performance & werde Funded-Trader!
2,34 T
Hyperliquid-Kurs74,29 5.06%
Bitcoin-Kurs69.992,68 4.28%
Ethereum-Kurs2.177,35 4.95%
XRP-Kurs1,25 6.00%
BNB-Kurs618,79 2.32%
Hyperliquid-Kurs74,29 5.06%
Solana-Kurs89,73 3.38%
TRON-Kurs0,283143 0.51%
Dogecoin-Kurs0,075286 4.87%
Cardano-Kurs0,190924 6.22%
Zcash-Kurs840,08 17.68%
Chainlink-Kurs10,35 6.92%
Pi Network-Kurs0,082113 1.25%
Krypto-Adoption 

XRP Ledger im BIZ-Test: So sollen Wirtschaftsdaten fälschungssicher werden

Die BIZ nutzt den XRP Ledger für fälschungssichere Wirtschaftsstatistiken. Warum der Ripple-Coin bei dem Experiment keine Rolle spielt.

Tobias Zander
Teilen
Bitcoin kaufen
XRP-Münze vor BIZ-Gebäude

Beitragsbild: Shutterstock I KI-Fotomontage

 | Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) testet den XRP Ledger

Ein neues Arbeitsdokument der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) gibt sich überraschend Krypto-freundlich. Im “BIS Working Paper No. 1374” untersucht die Notenbank der Notenbanken den praktischen Einsatz des XRP Ledgers (XRPL), um offizielle Wirtschafts- und Finanzstatistiken fälschungssicher abzusichern. Die Forscher verankerten aber lediglich kryptografische Fingerabdrücke der Datensätze auf der Blockchain und kein sensibles Material.

Lest auch
Marktupdate Bitcoin schießt über 80.000 US-Dollar, XRP explodiert: Das steckt hinter der Rallye

Ihr primäres Ziel ist die Schließung einer Sicherheitslücke des SDMX-Standards, der global von Finanzinstitutionen zum Austausch makroökonomischer Daten verwendet wird. SDMX besitzt bislang keine native kryptografische Methode, um die Datenintegrität nach einer Weiterverteilung zu überprüfen.

Mithilfe von SHA3-512-Hashes bündelten die Wissenschaftler nun mehrere Datensätze in einem Merkle-Baum und verankerten den daraus resultierenden Root-Wert auf der XRPL-Blockchain. Über signierte Verifiable Credentials lässt sich die Authentizität der Daten anschließend mit einer einzigen Abfrage zweifelsfrei bestätigen.

Kein Rückenwind für den XRP-Kurs

Auf den XRP Ledger fiel die Wahl vor allem aufgrund der technischen Parameter. Niedrige Transaktionsgebühren, eine schnelle Konsensfindung sowie die breite Verfügbarkeit von Entwicklerressourcen gaben laut BIZ den Ausschlag. Während der Testläufe erreichte das System eine mediane Publikationszeit von 3 bis 5 Sekunden und eine Verifizierungszeit von nur 1 bis 2 Sekunden.

Anlegerhoffnungen auf einen direkten Nachfrageimpuls für den Ripple-Coin (XRP) erfüllt die Studie allerdings nicht. Jede Verankerungstransaktion erforderte im Testaufbau nur einen Minimalbetrag von 10 Drops (0,00001 XRP), um die rein technischen Validierungsregeln des Netzwerks zu bedienen. Der Token fungierte daher ausschließlich als notwendiges Gebühreninstrument und nicht als gehandelter Vermögenswert oder Recheneinheit. Das bestätigt eines der größten XRP-Probleme dieser Tage: “Warum Ripple einen Token immer weniger braucht“.

Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Bitcoin-Experte Leon Wankum steht vor einer BTC-Münze und einer Immobilie
5 Fragen an Leon Wankum“Bitcoin schlägt Immobilien”: Warum dieser Experte die Kryptowährung für überlegen hält
Eine Bitcoin Wallet liegt auf dem Tisch und die Münzen fallen heraus.
Scheidung wegen Bitcoin50 Millionen in Krypto versprochen – in seiner Wallet waren nur 2,22 Pfund
Euro-Skulptur vor dem Hauptsitz der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main
Krypto in DACHDigitaler Euro kommt: Doch dieses Gutachten setzt der EZB klare Grenzen
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Dash
44,12
20.46%
SPX6900
0,550276
20.21%
Zcash
840,08
17.68%
Lighter
3,93
16.24%
Ethena
0,144394
10.33%
Uniswap
5,46
9.90%
Chainlink
10,35
6.92%
Cardano
0,190924
6.22%
Official Trump
2,05
6.20%
Venice Token
14,90
6.14%
MemeCore
0,892528
-2.65%
Filecoin
0,664895
-1.96%
Morpho
2,15
-1.83%
Jupiter
0,191799
-0.44%
Algorand
0,079658
-0.22%
Polkadot
0,756568
-0.12%
Falcon USD
0,859901
-0.02%
USDGO
0,863180
-0.02%
Figure Heloc
0,890802
0.00%
USDC
0,863068
0.00%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren