Coin und Fintech driften wirtschaftlich auseinander. Die SEC könnte diesen Trend sogar verstärken. Was Anleger jetzt wissen müssen.

Warum Ripple einen Token immer weniger braucht

Warum Ripple einen Token immer weniger braucht

XRP auf dem Prüfstand

Kaum ein Coin hat solch eine loyale Anhängerschaft wie XRP. Kein Wunder: Hoffen Investoren, langfristig vom Erfolg Ripples zu profitieren. Das Finanzunternehmen von Brad Garlinghouse entwickelt sich stetig weiter, schließt Partnerschaft um Partnerschaft – und wird dabei immer unabhängiger von XRP. Was das für Anleger bedeutet.

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