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XRP auf dem Prüfstand 

Warum Ripple einen Token immer weniger braucht

Coin und Fintech driften wirtschaftlich auseinander. Die SEC könnte diesen Trend sogar verstärken. Was Anleger jetzt wissen müssen.

Johannes Macswayed
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XRP und Ripple-Münzen vor einem Hintergrund eines Smartphones mit dem Ripple-Interface

Beitragsbild: Shutterstock / KI-Bearbeitung durch die Redaktion

 | Die Verbindung zwischen Ripple und XRP wird immer weniger greifbar

Kaum ein Coin hat solch eine loyale Anhängerschaft wie XRP. Kein Wunder: Hoffen Investoren, langfristig vom Erfolg Ripples zu profitieren. Das Finanzunternehmen von Brad Garlinghouse entwickelt sich stetig weiter, schließt Partnerschaft um Partnerschaft – und wird dabei immer unabhängiger von XRP. Was das für Anleger bedeutet.

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