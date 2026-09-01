Kaum ein Coin hat solch eine loyale Anhängerschaft wie XRP. Kein Wunder: Hoffen Investoren, langfristig vom Erfolg Ripples zu profitieren. Das Finanzunternehmen von Brad Garlinghouse entwickelt sich stetig weiter, schließt Partnerschaft um Partnerschaft – und wird dabei immer unabhängiger von XRP. Was das für Anleger bedeutet.
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