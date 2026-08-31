Was Bitcoin langfristig antreibt, hat längst nicht nur mit der Krypto-Branche zu tun. Ein Blick auf die US-Finanzmärkte zeigt, wo derzeit wichtige Impulse entstehen.

Dieser unterschätzte Faktor könnte den Bitcoin-Kurs massiv antreiben

Dieser unterschätzte Faktor könnte den Bitcoin-Kurs massiv antreiben

Das treibt die Rallye

Starke Bewegungen bei Bitcoin lassen sich selten mit nur einem einzigen Auslöser erklären. Umso wichtiger ist die Frage, welche Entwicklungen den Kurs auf längere Sicht prägen. BTC-ECHO hat exklusiv mit James Butterfill, Head of Research bei CoinShares, über die wichtigsten Impulstreiber gesprochen.

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