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Das treibt die Rallye 

Dieser unterschätzte Faktor könnte den Bitcoin-Kurs massiv antreiben

Was Bitcoin langfristig antreibt, hat längst nicht nur mit der Krypto-Branche zu tun. Ein Blick auf die US-Finanzmärkte zeigt, wo derzeit wichtige Impulse entstehen.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Welche Faktoren treiben den Bitcoin-Kurs wirklich an?

Starke Bewegungen bei Bitcoin lassen sich selten mit nur einem einzigen Auslöser erklären. Umso wichtiger ist die Frage, welche Entwicklungen den Kurs auf längere Sicht prägen. BTC-ECHO hat exklusiv mit James Butterfill, Head of Research bei CoinShares, über die wichtigsten Impulstreiber gesprochen.

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