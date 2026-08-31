Starke Bewegungen bei Bitcoin lassen sich selten mit nur einem einzigen Auslöser erklären. Umso wichtiger ist die Frage, welche Entwicklungen den Kurs auf längere Sicht prägen. BTC-ECHO hat exklusiv mit James Butterfill, Head of Research bei CoinShares, über die wichtigsten Impulstreiber gesprochen.
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