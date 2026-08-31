Bitmine setzt seine milliardenschwere Krypto-Strategie konsequent fort. Tom Lee sieht bei institutionellen Investoren Potenzial für zusätzliche Nachfrage in den kommenden Monaten.

Tom Lee kauft massiv Ethereum – und sieht den Krypto-Markt vor neuem Schub

Tom Lee kauft massiv Ethereum – und sieht den Krypto-Markt vor neuem Schub

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitmine Immersion Technologies hat seinen Ether-Bestand auf über 5,9 Millionen ETH erhöht. â³

Tom Lee sieht institutionelles Interesse an Krypto-Beständen aufgrund der Outperformance von Ethereum. â³

Bitmine Immersion Technologies hat seine Ether-Käufe erneut deutlich ausgeweitet. In der vergangenen Woche erwarb das Unternehmen 53.501 ETH und erhöhte seinen Bestand damit auf 5.901.112 ETH. Insgesamt beziffert das Unternehmen seine Krypto-Bestände, liquiden Mittel und weiteren Beteiligungen auf 15,6 Milliarden US-Dollar.

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BitMine provided its latest holdings update for August 31, 2026



$11.8 billion in total crypto + "moonshots":

– 5,901,112 ETH at $2,511 per ETH per ETH (per @coinbase)

– 211 Bitcoin (BTC)

– $180 million stake in Beast Industries @MrBeast

– $81 million stake in Eightco… — Bitmine (NYSE-BMNR) $ETH $BMNP (@BitMNR) August 31, 2026

Damit hält Bitmine inzwischen 4,9 Prozent des gesamten Ether-Angebots von 120,7 Millionen Token und nähert sich seinem selbst gesteckten Ziel von fünf Prozent weiter an. Seit dem Start seiner Ethereum-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 hat das Unternehmen nach eigenen Angaben in jeder der vergangenen 65 Wochen ETH gekauft.

Ethereum-Bestände wachsen

“Im letzten Monat des dritten Quartals 2026 ist ETH der leistungsstärkste Makro-Wert und hat den S&P 500 bis zum vergangenen Freitag um 5.430 Basispunkte übertroffen. Tatsächlich gehören ETH , BTC und SOL seit dem 30. Juni zu den drei leistungsstärksten Werten“, erklärte Thomas “Tom“ Lee, Vorsitzender von Bitmine.

Und weiter: “Wir sind überzeugt, dass dies institutionellen Anlegern Anlass gibt, ihre Krypto- Bestände angesichts der deutlichen Outperformance von Kryptowährungen gegenüber anderen Makro-Werten im bisherigen Verlauf des dritten Quartals aufzustocken .“

Einen großen Teil seiner Ether-Bestände setzt Bitmine bereits im Staking ein. Zum 30. August waren 5.067.309 ETH gestakt, was 86 Prozent des gesamten Bestands entspricht. Bei den derzeitigen Renditen rechnet das Unternehmen damit mit annualisierten Staking-Einnahmen von etwa 335 Millionen US-Dollar.



Seit Jahresbeginn befindet sich die Aktie deutlich im Minus / Quelle: TradingView

Auch die Bitmine-Aktie hat in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt. Der Kurs liegt aktuell bei rund 23,88 US-Dollar und damit auf Monatssicht etwa 35 Prozent höher.