Uniswap profitiert vom Rekordvolumen der Robinhood Chain. Der UNI-Kurs steigt deutlich. Doch wie viel Potenzial bleibt jetzt noch?

Uniswap hebt ab – jetzt entscheidet sich die UNI-Rallye

Uniswap hebt ab – jetzt entscheidet sich die UNI-Rallye

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Uniswap verzeichnet Rekordvolumen auf der Robinhood Chain mit über 875 Millionen US-Dollar. â³

Die Kursentwicklung von UNI steht vor entscheidenden Marken und möglichen Szenarien.

Die Aktivität auf der Robinhood Chain erreicht neue Höchststände. Laut Daten von Wu Blockchain stieg das tägliche DEX-Volumen am 30. August auf 875 Millionen US-Dollar. Allein Uniswap v4 wickelte davon 432 Millionen US-Dollar ab, weitere 357 Millionen US-Dollar liefen über Uniswap v3. Damit entfielen rund 90 Prozent des gesamten DEX-Handelsvolumens auf Uniswap. Auch die Netzwerkaktivität erreichte mit 5,52 Millionen Transaktionen einen Rekord.

Für Uniswap ist das Wachstum der noch jungen Robinhood Chain besonders relevant. Das Protokoll hat sich dort als zentrale Handelsinfrastruktur etabliert und wickelt neben anderen Token auch tokenisierte US-Aktien ab. Steigendes Handelsvolumen kann zudem die Bedeutung des UNI-Burn-Mechanismus erhöhen, über den Protokollgebühren zur dauerhaften Vernichtung von UNI genutzt werden können.

Damit rückt die Frage in den Vordergrund, ob die wachsende Nutzung von Uniswap auch beim UNI-Kurs Spuren hinterlässt. In den letzten 24 Stunden ist der Kurs um rund sieben Prozent gestiegen. Doch ist das auch nachhaltig? Die Chartanalyse zeigt, welche Marken jetzt entscheidend sind.

Uniswap-Kurs: Das bewegt UNI jetzt

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Range zwischen 4,976 USD (Tief) und 5,492 USD (Hoch) basierend auf den letzten sechs 4h-Candles. Aktuell notiert UNI bei 5,169 USD und damit rund 1,2% über dem Schlusskurs von vor 24 Stunden (5,108 USD). Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 3.224.697.294 USD.

UNI steigt deutlich I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert deutlich oberhalb des EMA-20 (4,859 USD) und zeigt eine Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs, was eine kurzfristige Aufwärtsstruktur unterstützt. Wichtige Unterstützungen liegen bei 5,041 USD (letzter Swing) und beim EMA-20 bei 4,859 USD; das Fibonacci-Retracement (Aufwärtstrend) notiert bei 4,092 USD. Widerstände sind das Bollinger-Oberband bei ca. 5,414 USD und das jüngste Hoch bei 5,492 USD; solange der Kurs oberhalb des EMA-20 bleibt, ist die Marktlage kurzfristig bullisch.

Markt befindet sich in einer Breakout-Phase

Der RSI (14) liegt bei etwa 77,5 und signalisiert überkaufte Verhältnisse. Die Histogramm-Beschleunigung bleibt positiv, die jüngsten Kerzengewinne sind jedoch kleiner, was auf eine leichte Abschwächung der Aufwärtsdynamik hinweist.

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Die aktuelle Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 1,284 USD (Ober- minus Unterband), was auf erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer Breakout-Phase mit anschließender Konsolidierung oberhalb des EMA-20, somit ist das Risiko kurzfristig erhöht, aber kontrollierbar.

Uniswap-Prognose: Was jetzt auf Anleger zukommt

Neutrales Szenario: UNI konsolidiert zwischen 4,90 und 5,40 US-Dollar

Im neutralen Szenario, dem mit 40 Prozent die höchste Wahrscheinlichkeit zugeschrieben wird, bewegt sich UNI zunächst seitwärts. Entscheidend ist die Zone zwischen dem EMA-20 bei 4,859 US-Dollar und dem Bollinger-Oberband bei 5,414 US-Dollar. Stabilisiert sich der RSI im Bereich zwischen 60 und 70, ohne dass das Handelsvolumen deutlich zunimmt, dürfte ein nachhaltiger Ausbruch zunächst ausbleiben.

Bullishes Szenario: Ausbruch könnte UNI bis 6,20 US-Dollar führen

Für das bullishe Szenario wird eine Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent angenommen. Dafür müsste UNI das bisherige Hoch bei 5,492 US-Dollar mit erhöhtem Handelsvolumen überwinden und der RSI Werte oberhalb von 70 bestätigen. Gelingt der Ausbruch, liegt die nächste psychologische Marke bei 6,00 US-Dollar. Das Kursziel für dieses Szenario reicht von 5,50 bis 6,20 US-Dollar.

Bearishes Szenario: UNI droht Rückfall bis 3,80 US-Dollar

Das bearishe Szenario wird mit 25 Prozent gewichtet. Ein Bruch des EMA-20 bei 4,859 US-Dollar und ein RSI unter 50 würden den Verkaufsdruck erhöhen. Fällt UNI anschließend auch unter das Bollinger-Unterband bei 4,131 US-Dollar, rückt die Unterstützungszone zwischen 3,80 und 4,00 US-Dollar in den Fokus. Ein Anstieg über 5,492 US-Dollar würde dieses Szenario hingegen entkräften.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.